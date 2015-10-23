به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان امروز جمعه سخنرانی می کند.

بر اساس این گزارش، دبیرکل حزب الله لبنان در جریان این سخنرانی آخرین تحولات منطقه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

این پایگاه لبنانی به ساعت دقیق سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان اشاره ای نکرد.

دبیرکل حزب الله لبنان پیشتر در جریان مراسم بزرگداشت یکی از شهدای مقاومت گفته بود: مقاومت جدید ملت فلسطین تنها بارقه امید برای از بین رفتن اشغالگران اسرائیلی و تنها دژ مستحکم برای دفاع از مقدسات فلسطین است. تکفیری ها، منطقه و جهان را تهدید می کنند و ما توانستیم بیشتر از یک میدان نبرد در برابر آنها ایستادگی کنیم. اگر پایداری مقاومت در برابر توطئه های تکفیری ها نبود، منطقه اکنون در چه وضعیتی قرار داشت؟

سید حسن نصرالله اظهار تصریح کرده بود: اگر بنا بود گروه های تکفیری در سوریه، عراق و لبنان پیروز شوند سرنوشت منطقه چه می شد؟ نبرد با تروریسم همچنان ادامه دارد و احتمالا طولانی خواهد بود و پایداری مقاومت توانست منطقه را از خطر تکفیری ها حفظ کند.