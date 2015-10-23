بحران سوریه محور مذاکرات/کینه شخصی عامل تیرگی روابط ایران وکانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در دوازدهمین نشست سالانه جوامع درگیر جنگ و صلح با عنوان غلبه بر منطق منازعات در دنیای فردا به ایراد سخنرانی پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ولادیمیر پوتین

ابتدا خرسندی خود را از حضور در این همایش و در جمع پژوهشگران عرصه سیاست خارجی ابراز می نمایم و امیدوارم که این نشست که در مکانی جذاب برگزار می شود به اهداف خود دست یابد.

سخن من درباره وضعیت منطقه ای است که ازافغانستان وپاکستان در آسیا آغاز و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل می شود و شباهت خانوادگی آنها در بحران زدگی تروریستی و جنگها و عدم ثبات سیاسی است. گرچه مشکل تروریسم، جنبه بین المللی دارد و عملا اکثر کشورها به نحوی در این مساله درگیر هستند و امروز هزاران نفر از آمریکا و اروپا نیز در گروههای تروریستی عضویت یافته اند. لکن گرانیگاه تروریسم این منطقه ای است که اشارت شد. در چند سال اخیر در این منطقه پدیده هایی مثل جنگ و اشغال کشورها و آشفتگی سیاسی مکرر دیده شده که این پدیده ها نیز در رشد تروریسم موثر بوده است. در یک نگاه کلی می توان گفت این منطقه در چند سال اخیر دچار نوعی بهم ریختگی امنیتی شده است.

ریشه ها و علل این بهم ریختگی امنیتی چیست؟

۱- از نظر تقسیمات قدرت بین المللی ، پایان جهان دوقطبی و سپس سقط جنین جهان تک قطبی عملا کشورهایی که چسبندگی به اقطاب قدرت جهانی داشتند به حالت معلق درآورد. برخی با کمک به جریانهای افراطی، هوس افزایش نفوذ یا نقش آفرینی یافته اند. حتی برخی کشورهای کوچک با پول و رفتار دلال مآبانه سیاسی عملا به فضای تنش در منطقه کمک کرده اند. لذا می توان گفت با پایان یافتن قطب بندی جهانی، انضباط سیاسی امنیتی گذشته ( گرچه غلط ) بدون جایگزین مناسب از بین رفته است.

۲- حکومتهای دیکتاتوری که غالبا وابستگی به آمریکا و قدرتهای غربی دارند و مدتهای طولانی بر اریکه قدرت مانده اند. با رشد علمی و تحصیلات و گسترش ارتباطات مواجه با نوعی پدیده « هوشیاری سیاسی » در مردم بخصوص جوانان شده اند و امروز مطالبات جوانان در این کشورها، از جنس آب و نان و شغل نیست بیشتر آرمانهای سیاسی، دینی و مشارکت در سرنوشت است. مقاومت این حکومت ها با چنین پدیده ای، عامل زیرزمینی شدن مقاومت جوانان و افتادن در دام تورهای تروریستی شده است.

۳- اشغال کشورها که در دو دهه اخیر در افغانستان، عراق و همچنین ایجاد اغتشاش در کشوری مثل سوریه عملا باعث جذب بیشتر جوانان به سوی تروریست ها شده است و این امر از نظر روانشناسی اجتماعی قابل توجیه است، وقتی مردم یک کشور احساس حقارت کنند که توسط سربازان کشور دیگر زیر سلطه در آمده اند و مخصوصا اگر اشغالگران رفتارهای خشن و احمقانه ای داشته باشند بطور طبیعی نسل جوان آنان تحمل نمی کنند و به سوی مقاومت در مقابل اشغالگران سوق پیدا می کنند و در این حالت فرصت برای جذب آنان توسط تروریست ها فراهم می شود.

نحوه تکوین جریانهای تروریستی در افغانستان و عراق مبین صحت این نظر است. لذا جنگ و اشغال همیشه زمینه فعال شدن یا بوجود آمدن جریانهای تروریستی را فراهم می کند و همین پدیده در جنگ یمن نیز مشاهده شده که تروریستها در مناطق جنوبی یمن گسترش یافته اند.

۴- برخورد تاکتیکی و ابزاری قدرتهای بزرگ با تروریسم ، خطای استراتژیک دهه های اخیر این قدرتهاست . در تاریخچه شکل گیری و فعالیت اکثر جریانهای تروریستی ردپای سرویس های اطلاعاتی برخی کشورهای بزرگ را در بر دارد. حتی در شرایط فعلی که خطر تروریسم را رهبران کشورها علی العموم مطرح می کنند اما کاملا مکشوف است که در بحران سوریه، قدرتهای بزرگ با بزک تروریست ها به عنوان « معارضه معتدل » به آنها سلاح و امکانات می رسانند. تصور آنها این است پس از بهره گیری از تروریست ها می توانند به کار آنها خاتمه دهند و همین نگاه ابزاری مشکل مهم رشد تروریسم شده است. حال آنکه تروریست ها از اینکه تصورات خام بیشترین استفاده را کرده اند و روشن است جریانهای تروریستی وقتی توانمندی یافتند به دنبال اهداف خود می روند و مبارزه با آنان به سادگی رخ نمی دهد کما اینکه نه اشغال افغانستان تروریست را از بین برد و نه اشغال عراق! و متاسفانه ماجرا همچنان ادامه دارد.

۵- تشخیص غلط در صحنه مبارزه با تروریسم و راهکارهای ناصحیح علت دیگر گسترش تروریسم در منطقه است. به عنوان مثال دولت آمریکا و برخی از متحدین آن اعلام کرده اند که به دنبال ایجاد و تقویت معارضین معتدل در سوریه هستند با این هدف چند صدنفر را آموزش نظامی داده، تجهیز کرده اند ، مسلح نموده اند و به میدانهای جنگ فرستاده اند. بنابه گزارش فرماندهان نظامی ارتش آمریکا به کنگره همه این چند صدنفر با سلاحها، خودروها و تجهیزات نظامی خود به گروههای تروریستی پیوسته اند که آخرین مورد آن به گروه جبهه النصره ملحق شده اند و تنها ۶-۵ نفر از این افراد باقی مانده اند.

سئوال اینجانب که آیا دستگاههای اطلاعاتی و نظامی ائتلاف اینها را خوب شناسایی نکرده اند یا اینکه گروههای تروریستی و برخی کشورهای حامی آنها از این سیاست خام استفاده کرده، عناصر تروریست و تندرو خود را معتدل نشان می دهند، با این وضعیت چگونه دولت آمریکا می خواهد یک معارضه معتدل و به قول خودش بوسیله آنها یک حکومت معتدل در سوریه ایجاد کند؟

امروز کشورهای عضو ائتلاف نمی توانند بگویند آنها به معارضه معتدل کمک می کنند، چون روشن شده که توان تشخیص معتدل از تروریست را ندارند و اگر کار دست آنها باشد ممکن است تمام کشور سوریه را به تروریستها تحویل دهند بعد هم بگویند اشتباه شده است ، همان گونه که درلیبی شاهد آن هستیم.

اما چه باید کرد؟

مهمترین رکن امنیت در منطقه، نقش آفرینی مسوولیت پذیر کشورهای منطقه است . با مجموع مختصات منطقه و افزایش آگاهیهای مردم، مدل امنیت پایدار صرفا با حضور فعال کشورهای منطقه امکان پذیر است. البته قدرتهای بزرگ می توانند کمک کننده به این نظم باشند.اما در شرایط فعلی با وضعیت کشورها و شرایط داخلی آنها و پندارهای واهی که بعضا در سر دارند ایجاد همگرایی برای اراده معطوف به امنیت پایدار بعید به نظر می رسد. لذا به دو عامل مهم می توان توجه نمود که سمت و سوی منطقه را به سوی امنیت سوق دهد.

۱- برخی از کشورهای منطقه هستند که درک واقعی از صحنه دارند و اراده خود را برای مبارزه با تروریسم نشان داده اند.البته این موضوع مراتب دارد و همه یک وزن نیستند. جمهوری اسلامی ایران همیشه رفتارهای افراطی تروریستی را محکوم کرده و با آنان مبارزه جدی نموده است و در این راه هزینه زیاد پرداخته و برخی کشورهای دیگر که مستمرا با ایران رایزنی دارند چه در حوزه عربی و چه غیر آن، هم نگرانی دارند و هم علاقه مند به کمک هستند. گرچه بالفعل چندان تحرک ندارند جز در اظهارات سیاسی. اما اگر از ظرفیت پشتیبانی بیشتر برخوردار شوندمی توانند ورود به صحنه خود را قویتر نمایند.

۲- قدرتهای بین المللی مسوولیت پذیر می توانند با رایزنی و مشارکت با قدرتهای منطقه ای آگاه، پشتیبانی لازم از حرکت مبارزه با تروریسم را واقعی تر نمایند. دراین میان نقش روسیه برجسته است و بعد چین و سازمان شانگهای و بعد سایر قدرت ها به شرط اینکه درک درستی از موضوع پیدا کنند. نقش آفرینی این دسته از قدرتها، اضطراب برخی کشورهایی که علاقه مند به کمک هستند ولی نگرانی از پشتیبانی خود دارند را مرتفع می کند و می تواند پایه اولیه مبارزات ضد تروریستی باشد. از این منظر، حضور روسیه در منطقه که به درخواست دولت سوریه بوده است را کاری به موقع و آگاهانه تلقی می کنیم و برخلاف اقدامات تبلیغاتی ائتلاف کاغذی به رهبری آمریکا در مبارزه با تروریسم که در یکسال اخیر کار مهمی انجام ندادند و همین امر منجر به جری تر شدن تروریست ها گردید، اقدامات روسیه در همین مدت اندک یک هشدارباش جدی به تروریست ها بود و در متن ماجرا و نه تبلیغات تاثیر خود را گذاشت. تداوم این رویکرد و همگرا نمودن دیگر قدرتهای مسوولیت پذیر می تواند در کنترل بهم ریختگی امنیتی کمک جدی نماید.

حضار محترم!

باتوجه به زیربناهای فکری تروریست ها، نباید تصور ساده اندیشانه ای داشت که مبارزه با تروریسم در بازه زمانی کوتاهی خاتمه می یابد. چرا که تروریست ها در مکتبی رشد کرده اند و در مدارسی تربیت می شوند که سالها روی آن سرمایه گذاری شده گرچه این تفکر در سنت اسلامی ریشه دار نیست و هیچ یک از فرق اسلامی اعم از حنبلی، شافعی ، مالکی ، حنفی ، شیعه امامیه ، صوفی و زیدی این حرکتهای تروریستی را تایید نمی کنند. اما فرقه ای ایجاد شده است که گرچه از نظر تعداد قلیل هستند اما با پشتوانه مالی، تعصب، افراطی گری، قشری گری و تکفیر را سکه رایج تعالیم خود قرار داده و کشتن دیگران را لازم می پندارند. این فرقه در اکثر کشورها افرادی را مامور ترویج تفکرات خود نموده است و نابسامانیهای اجتماعی نیز در جذب افراد به این گروه کمک کرده و از طرفی منابع مالی زیاد، پشتیبان این جریان قرار گرفته است. گرچه رهبران مذهبی فرق اسلامی نسبت به این جریان انحرافی موضع دارند نظیر موضع الازهر به عنوان محور اهل سنت یا رهبران زیدی و شیعه و صوفی.

لذا جدای از ساماندهی مبارزه با تروریست ها در میدان عمل و حوزه سیاسی و دیپلماسی، باید با هوشیاری کامل به ریشه های فرهنگی این جریان توجه کرد که ریزبنای این اقدامات است و فهم مشترکی از آن پیدا کرد و رویکرد متناسب فرهنگی در این مبارزه اتخاذ نمود.

مساله مهم دیگر این است که چنین مبارزه ای می تواند جایگاههای قدرت را متناسب با تهدیدات شکل جدید بدهد. اما سوال مهم این است که آیا این ساماندهی که قطعا زمان بر است و البته ماندگاری هم دارد می تواند بدون پشتوانه یک تئوری ائتلاف استراتژیک شکل گیرد؟

چنانچه ما نیز به مساله مبارزه با تروریسم تاکتیکی و مقطعی فکر کنیم البته از جهت مثبت مبارزه با آنان نه روش تاکتیکی که غرب در استفاده ابزاری منفی به تروریست ها می اندیشد، ما هم دچار سکته در مبارزه با تروریسم خواهیم شد. باید پذیرفت که با گسترش کمی و کیفی تروریست ها در منطقه نمی توان با این پدیده ساده اندیشانه مواجه شد. در یک ارزیابی کلی از نحوه رشد تروریست ها در طی بیش از دو دهه اخیر به این نتیجه می رسیم که تروریسم رشد جهشی داشته است. یعنی از نوعی مبارزه چریکی در کوهها در افغانستان، امروز در سطح کشورهای مختلف بسط پیدا کردند. سرزمین های مختلفی در اختیار دارند. سلاح زیادی بدست آورده اند که حداقل سلاح در اختیار داعش حدود ۳۰ میلیارد دلار است. آنها نفت برای تامین منابع مالی دارند و منابع زیادی نیز از کشورها دریافت می کنند.

لذا مبارزه با این جریان نمی تواند امری مقطعی و تاکتیکی تلقی شود ما نیازمند سازماندهی ماندگار برای ایجاد امنیت در منطقه می باشیم . به همین جهت نیازمند پیوندهای درازمدت و استراتژیک هستیم که این پیوندها شامل جنبه های مختلف فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصاد می شود تا کشورهای مسوولیت پذیر، اعتماد به یکدیگر را در بازه زمانی طولانی تجربه کنند.

لاریجانی: تجزیه سوریه خطای استراتژیک است/ائتلاف در حال بازی با تروریست هاست

علی لاریجانی پس از سخنرانی در دوازدهمین نشست سالانه جوامع درگیر جنگ و صلح در روسیه، در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با تجزیه سوریه، توضیح داد: فرض که سوریه را تجزیه کردند، با این عمل به تروریست‌ها جایزه داده می شود؛ با این کار فقط صورت مسئله پاک می شود و این یک اشتباه استراتژیک است؛ زیرا روس‌ها مدت کوتاهی است که در سوریه بر علیه تروریست‌ها فعالیت می‌کنند و در این زمان کوتاه پیروزی‌های بیشتری داشته اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که ائتلاف بین المللی در ۱.۵ سال گذشته چه کرده است، افزود: یکی از مسائل قدرت داعش، فروش نفت به کشور همسایه است و این در حالی است که فروش نفت توسط تانکرها صورت می‌گیرد؛ یعنی با وجود اینکه با هواپیماهای بدون سرنشین آن‌ها را می‌بینند ولی عکس العملی نشان نمی‌دهند.

وی ادامه داد: فرض کنیم آمریکایی‌ها بگویند ما با سوریه همکاری نمی‌کنیم، سوال ما این است که چرا با عراق همکاری نمی‌کنید؟ بنابراین به خوبی معلوم است که ائتلاف در حال بازی با تروریست‌ها است و در عراق و سوریه کار مهمی انجام نمی‌دهد.

لاریجانی درباره اظهارنظری که برخی کشورها می‌گویند شرایط منطقه و سوریه در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد، گفت: شرایط به این بدبینی نیست که شما از آن یاد می‌کنید. برخی از همین کشورها به ایران می‌آیند و می‌گویند بشار اسد سقوط می‌کند و ۴.۵ سال است که با وجود عدم حمله روسیه می‌گویند سوریه سقوط می‌کند ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: کشورهایی که در ۸۰-۷۰ سال اخیر سابقه هیچگونه انتخاباتی را نداشته‌اند حق ندارند در رابطه با دموکراسی اظهارنظر کنند و این در حالی است که در این کشورها خانم‌ها حق رانندگی ندارند.

لاریجانی: علت رفتار افراطی کانادا در قبال ایران باید روشن شود/دوتکویچ:نفرت شخصی نخست وزیر سابق کانادا ناشی از رابطه با نتانیاهو بود

در ادامه این سفر علی لاریجانی در دیدار با پیوتر دو تکویچ استاد علوم سیاسی و رئیس مرکز سیاست و حکومت در دانشگاه کارلیتون کانادا گفت: ایرانی‌های زیادی در کانادا هستند که این موضوع از لحاظ فرهنگی حائز اهمیت است، ممکن است که ما در برخی مسائل با دولت کانادا اختلاف نظر داشته باشیم ولی نمی دانیم برای چه این برخوردها را کردند، در رابطه با روابط با کانادا باید گفت‌وگوها صورت گیرد تا برخی از ابهامات برطرف شود. ما با کانادا میدان اختلاف زیادی نداریم ولی یک رفتار افراطی در آن‌‌ها می‌بینیم مخصوصا بعد از موضوع هسته‌ای که علت آن را باید بدانیم.

رئیس مرکز سیاست و حکومت در دانشگاه کارلیتون گفت: در رابطه با اختلافات ایران و کانادا باید عرض کنم نخست وزیر سابق کانادا سه اشتباه انجام داد، یک بستن سفارت ایران، دوم کمک نکردن به حل برنامه هسته‌ای ایران و سوم اینکه تمام روابط خود من الجمله روابط فرهنگی و علمی را با ایران قطع کرد.

وی ادامه داد: فکر می‌کنیم در این خصوص نخست وزیر جدید کانادا اشتباهات نخست وزیر سابق را تکرار نخواهد کرد. من فکر می‌کنم که باید سفرهای علمی و فرهنگی بین دو کشور را آغاز کرد. در حال حاضر خیلی‌ از کانادایی‌ها نقش ایران را مهم می‌دانند و نادیده گرفتن ایران را امکان پذیر نمی‌دانند، کسانی که نقش مهمی در کانادا دارند اعتقاد دارند که در کانادا باید روابط به قبل برگردد.

پیوتر با اشاره به حضور ایران در این اجلاس گفت: این اجلاس که دوازده سال است برپاست یک پلت فرم مهم است و حضور شما در اینجا بسیار مهم ارزیابی می‌شود. تمامی ایستگاه‌های تلویزیونی در این مورد صحبت کردند و همه در جلسه صحبت های شما حضور داشتند.

وی در خصوص روابط روسیه و آمریکا اظهار داشت: این یک مقابله درازمدت، اصولی و تاثیرگذار در روابط بین الملل در آینده است. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند روس‌ها را از لحاظ سیاسی و اقتصادی دور بزنند و برای روسیه بسیار مهم است که در سطح بالا گفت‌وگوهایش را با آمریکا حفظ کند ولی آمریکایی‌ها باید درک کنند که اقتصاد روسیه زمانی بهتر از این خواهد شد و آن وقت است که نمی‌شود روسیه را نادیده گرفت. در خصوص تحریم‌های روسیه برخی کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، آلمان، فرانسه علنا اعلام می‌کنند که تحریم‌ها باید لغو شود.

پیوتر در رابطه با موضوع سوریه گفت: خیلی مسائل به ایران و بشار اسد بستگی دارد، اگر بر روی زمین ارتش سوریه به پیروزی برسد در آن زمان آمریکایی‌ها خواهند دید که شکل گیری سوریه به عنوان یک کشور تضادی با منافع آمریکا ندارد، حضور روسیه در سوریه بسیار مهم است.

وی در خصوص روابط ایران و کانادا گفت: من به شما یک پاسخ ساده می‌دهم، این یک نفرت شخصی بود، نگاه نخست وزیر سابق ما نسبت به ایران متاثر از روابط شخصی ایشان با نتانیاهو بود و هیچ موضوع عمیق دیگری وجود ندارد. وزیر خارجه کانادا نیز به خاطر ارتباط نزدیکش با نتانیاهو موجب این رفتار شد ولی شما کاملا صادقانه گفتید باید با مذاکرات این مشکلات حل گردد.

وی در پایان گفت: من یک بار که در ایران بودم به احترام دقیق ایرانی ها واقف هستم، در پایان قرار شد دو طرف برای ایجاد روابط کنسولی تلاش کنند

در دیدار با رئیس شورای سیاست خارجی روسیه مطرح شد: برای مقابله با تروریست‌ها هیچ نیرویی بهتر از بشار اسد وجود ندارد/ اسد پاشنه آشیل سوریه

در ادامه این دیدار ها علی لاریجانی با فیودور لوکیانف رئیس شورای غیردولتی سیاست خارجه روسیه گفت: با توجه به همکاری‌هایی که با روسیه داریم برگزاری این کنفرانس با حضور ایران موضوع را جدی‌تر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه حضور ایران در این کنفرانس دارای اهمیت است گفت: این اهمیت ناشی از وضعیت آشفته منطقه است و تا این زمان هیچگاه منطقه چنین وضعیتی نداشته است. بسیاری از کشورها دچار بحران وجودی شده‌اند، جریان‌های تروریستی بسیار فعال شده‌اند و فعالیت‌های تروریستی به بعضی هوس‌های سایر کشورها گره خورده است که این موضوع مسئله را پیچیده‌تر نموده و حل آن را با مشکل روبرو کرده است.

رئیس مجلس با اشاره به ائتلاف آمریکا جهت مبارزه با تروریسم افزود: ائتلاف آمریکایی‌ها خیلی ناموفق است و به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها می‌خواهند با این پدیده بازی کنند. در حالی که زمان به نفع تروریست‌ها است. لذا حضور روسیه در این زمان خیلی به موقع بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع تروریسم یک موضوع صرفا امنیتی نیست بلکه دارای ریشه‌های فرهنگی است و باید نگاه کرد که چه عواملی در این قضیه دخیل هستند. لذا برخورد با این پدیده صرفا امنیتی جواب نمی‌دهد. شاید به صورت موقتی جواب دهد ولی باید ریشه‌های فرهنگی آن را خشک کرد و از بین بردن ریشه‌های فرهنگی زمانبر و احتیاج به استراتژی درازمدت دارد و می‌تواند از جای دیگر سربلند کند. لذا زمان برای این مسئله مهم است، البته ما از منظر دیگر این را برای خود مهم می‌دانیم چون روس‌ها را نزدیک به خود می‌دانیم و با روس‌ها روابط درازمدت داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به روابط خوب ایران و روسیه اشاره کرد: ارتباط عمیق با روسیه برای ما مهم است چون ما همسایه هستیم.

وی با اشاره به موضوع سوریه گفت: یک نکته در سوریه باید مورد توجه باشد، هر نظمی که بخواهد در آنجا به وجود آید جریان تروریسم با آن مقابله می‌کند، در سوریه دو قدرت بیشتر نیست، بشار اسد و ارتش که در بدنه نفوذ دارند و تروریست‌های معارض که بیرون اند و در ویلاها زندگی می‌کنند که این‌ها را نه تروریست‌ها و نه ارتش قبول ندارند. در مقابله با تروریست‌ها هیچ نیرویی بهتر از بشار اسد وجود ندارد و این همان پاشنه آشیلی است که دیگران به آن حمله می‌کنند.

فیودور لوکیانف ضمن تشکر از حضور لاریجانی در این کنفرانس گفت: اعتقاد دارم که کنفرانس جوامع درگیر جنگ و صلح خوب پیش می‌رود و ورود شما در این اجلاس بعد جدیدی را ایجاد کرده است. برای اینکه در این لحظه باعث بروز سوال‌های زیادی خواهد شد.

لوکیانف با اشاره به موضوع اوکراین گفت: مواضع روسیه و آمریکا در این خصوص کاملا متفاوت است، اوکراین برای آمریکا ابزاری شده برای اینکه بتواند در روسیه تاثیر بگذارد و تا زمانی که اوباما رئیس جمهور است مواضع روسیه و آمریکا در این خصوص کاملا متفاوت است.

وی تاکید کرد:تا وقتی که اوباما رئیس جمهور است روابط با اوکراین سرد خواهد بود. آمریکایی‌ها فکر کردند که از طریق اوکراین برای ما مشکل ایجاد کرده‌اند، در صورتی که برای خود مشکل ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد:من اطمینان دارم که ائتلافی که در مبارزه با تروریسم ایجاد شده و همکاری که بین ایران و روسیه وجود دارد یک عامل مهم در مبارزه با تروریسم است. الان برخی در روسیه و مرزهای خارجی تلاش می‌کنند که یک رنگ مذهبی به این موضوع دهند.

لاریجانی در دیدار با رئیس شورای روابط بین الملل روسیه: نقش آفرینی دولت روسیه در مبارزه با تروریسم آگاهانه و مثبت است

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این سفر که برای شرکت در دوازدهمین نشست سالانه جوامع درگیر جنگ و صلح عازم روسیه شده بود، در دیدار با ایگور ایوانف رئیس شورای روابط بین الملل روسیه گفت: ما نقش آفرینی دولت روسیه را در مبارزه با تروریسم آگاهانه و مثبت ارزیابی می‌کنیم. شرایط منطقه‌ای اینطور اقتضاء می‌کرد که چنین تصمیمی گرفته شود شما در موضوع تروریسم نقش و راهنمایی‌های خوبی داشتید و در شرایط فعلی اهداف متعددی وجود دارد که حل مسئله را پیچیده کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در ماجراهای منطقه دو موضوع خیلی مهم است، یکی اینکه اراده‌ای وجود دارد که توفیقی در این ماجرا نداشته و به تجزیه کشورها می پردازند و این اراده در ساختارهای منطقه و بین المللی وجود دارد که می‌تواند بحران را دائمی کند. نکته دوم تروریست‌هایی هستند که در حال حاضر سرزمین دارند و چنانچه ضربه جدی به آن‌ها وارد نشود هیچ ساختاری را نمی‌پذیرند.

وی گفت: تروریست‌ها نشان داده اند که هیچ ساختاری را نمی‌پذیرند و منتظر سیاستمداران در اتاق‌ها نیستند که تصمیم بگیرند لذا برخورد با تروریست‌ها از مسائل اولیه است و تا تروریست‌ها تار و مار نشوند نمی‌توان نظم سیاسی ایجاد کرد.

لاریجانی افزود: در رابطه با مبارزه با تروریسم پیشرفت‌ها خوب بوده است. تروریست‌ها همانطور که سریع می‌آیند، سریع هم می‌توانند بروند. مجموعه اقدامات در خصوص نحوه رفتن آن ها با درنظر گرفتن عملکزد سایر کشورها باید سنجیده شود. نقش آفرینی روسیه در برخورد با تروریست‌ها مثبت بوده است.

رئیس قوه مقننه به مسئله یمن اشاره کرد و گفت: در یمن القاعده در حال فعالیت و حضور آن‌ها در حال گسترش است، رفتار غلط باعث شد القاعده در یمن فعالیت پیدا کند. من فکر می‌کنم با توجه به این شرایط در آینده بحران دیگری به وجود آید.

رئیس شورای روابط بین الملل روسیه: توافق هسته ای یک پیروزی برای دیپلماسی ایران است

در این دیدار رئیس شورای روابط بین الملل روسیه با اشاره به موضوع هسته ای به لاریجانی گفت: در ابتدا خواستم پیروزی شما را در مذاکرات هسته‌ای تبریک بگویم و این یک پیروزی برای دیپلماسی ایران است.

وی گفت: من اعتقاد دارم این موضوع صرفا پیروزی ایران نیست، بلکه این به عنوان سابقه‌ای است برای حل سایر مسائل جهانی و منطقه‌ای که چنین رویکرد چند جانبه‌ای می‌تواند مواضع طرف ها را در مذاکرات در نظر بگیرد.

ایوانف با مهم‌ خواندن مسئله سوریه گفت: موضوع هسته‌ای ایران سابقه جدید و بین المللی ایجاد کرد که در حال حاضر بتوان سایر مشکلات بین المللی را با چنین روشی حل و فصل کرد و باید مشکل سوریه را با چنین شیوه‌ای حل کرد.

وی گفت: ما به همه گفته‌ایم که ایران برای حل موضوع سوریه باید حضور داشته باشد، سرنوشت منطقه در حال عوض شدن است. ما تلاش‌هایمان را با ایران هماهنگ می‌کنیم و در آینده کار سختی در پیش داریم.

وی تاکید کرد: واقعیت منطقه به این صورت است که بدون حضور روسیه و ایران نمی‌توان مشکلات را حل کرد. اوضاع پیچیده است ولی ناامید کننده نیست. با آمریکایی‌ها نه تنها در بعد نظامی بلکه در ابعاد سیاسی مذاکره می‌کنیم که هرچه تلاش‌ها در سوریه موفقیت‌ آمیزتر باشد در عراق و سایر کشورها هم این طور خواهد بود.

ایوانف اظهار داشت: من فکر می‌کنم در خصوص سوریه اهداف راهبردی در برابر ما قرار دارد. اولین هدف حفظ تمامیت ارضی سوریه و دوم ایجاد ثبات سیاسی در این کشور است.

رئیس شورای روابط بین الملل روسیه با اشاره به موضوع فلسطین گفت: ما نمی‌توانیم از یک مناقشه به مناقشه دیگر برویم و نمی توانیم مشکل فلسطین را به تعویق بیندازیم. نمی‌توان موضوع سوریه را مرتفع کرد و روی سایر کشورها کار نکرد. ما خوشحالیم که ایران به عنوان یک بازیگر تمام عیار در منطقه نقش بازی می‌کند. در حال حاضر برای جلوگیری از هرج و مرج که تروریست‌ها در منطقه به دنبال آن هستند باید با کمک ایران تلاش کنیم سوریه و عراق تمامیت خود را حفظ کنند و دیدگاه ما با شما مشترک است.

وی گفت: عکس العمل آمریکایی‌ها در خصوص ائتلاف مبارزه با تروریست‌ها غیر منتظره و برای آن‌ها عملیات روسیه در گام اول تعجب آور بود. آمریکایی ها به دنبال سودجویی هستند.

ایوانف گفت: ما در مذاکرات به آمریکایی‌ها می‌گفتیم که موضوع یمن در آینده برای سعودی‌ها مشکل ایجاد خواهد کرد و به آن‌ها گفتیم که از ایران تروریست بیرون نمی‌آید و ایران در حال مبارزه با تروریست‌ها است.

گفتگوی لاریجانی و پوتین در مورد برجام و بحران سوریه

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اختتامیه اجلاس والدای سوچی با رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تشکر از مواضع پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس والدای، روابط تهران - مسکو را گسترده خواند و گفت: نقش آفرینی روسیه در منطقه و تلاش این کشور رابرای استقرار صلح و ثبات در منطقه موثر و مفید می دانیم.

وی از نقش سازنده پوتین رئیس جمهور روسیه در حل و فصل پرونده هسته ای ایران تشکر کرد و گفت: ارائه مدل مذاکراتی پنج بعلاوه یک پیشنهادی سازنده از طرف شما بود.

لاریجانی همچنین از کمک های روسیه به ایران در شرایط سخت تشکر کرد و افزود: ایران این کمک ها را فراموش نمی کند و دوستی تهران و مسکو نیز در شرایط جدید گسترده تر خواهد شد.

وی با اشاره به تایید برجام از طرف مقام معظم رهبری گفت: کار با روسیه در شرایط جدید قطعا رو به گسترش خواهد بود.

پوتین: پرونده هسته ای ایران با منطق و مذاکره به اتمام رسید

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار، از لاریجانی خواست سلام گرم وی را به مقام معظم رهبری و همچنین روحانی رییس جمهور برساند.

وی با تاکید بر اینکه پرونده هسته ای ایران با منطق و مذاکره به اتمام رسید گفت: گفتگوی من با اقای روحانی در نیویورک بسیار سازنده بود و هم اکنون روابط مسکو و تهران در حال توسعه است.

پوتین همچنین با اشاره به نقش سازنده لاریجانی در پیشبرد حل موضوع هسته ای ایران، از زحمات رئیس مجلس تشکر کرد.

وی همچنین گفت: هم اکنون ایران سهم سازنده ای در مبارزه با تروریسم به ویژه در سوریه دارد.

رئیس جمهور روسیه گفت: اعتقاد داریم بدون مشارکت ایران در حل بحران سوریه، توفیقی به دست نمی آید و این مشارکت پایدار نخواهد بود.

رییس جمهور روسیه گفت: چند روز پیش با اسد رئیس جمهور سوریه در مسکو دیدار داشتم و درباره حل موضوع تروریسم در منطقه گفتگو کردیم که نتایج ان در دیدار مسئولان وزارت خانه های خارجه چهار کشور بررسی خواهد شد.

لاریجانی: تاکید ایران و روسیه بر همکاری مشترک برای حل مشکل تروریست های سوریه

علی لاریجانی در بازگشت از سفر به روسیه برای شرکت در اجلاس جنگ و صلح با محوریت جنگ سوریه در فرودگاه مهرآباد تهران ضمن تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: در اجلاس جنگ و صلح که محور آن مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای بود کشورهای مختلفی حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را در رابطه با مبارزه با تروریزم مطرح کردند، اینجانب طی سخنرانی‌ای که داشتم تحلیلی از بحران تروریستی که موجب بهم ریختگی در خاورمیانه شده است، ریشه‌ها و راهکارهای مبارزه با آن را ارائه دادم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: موضوعات و سوالات مطرح در اجلاس جنگ و صلح بیشتر مرتبط با مشکلات سوریه، جریانات تروریستی و مبارزه با جریانات تروریستی بود. در این اجلاس صاحبنظرانی از کشورهای مختلف حضور داشتند، بین همه حاضران در اینکه یک مبارزه بین المللی علیه تروریزم صورت نگرفته وفاق وجود داشت و به آن به عنوان یک ضرورت نگریسته می‌شد.

وی گفت: کشورهای حاضر در اجلاس جنگ و صلح سوچی بر اینکه یک فرصت برای مبارزه با تروریسم وجود دارد تاکید داشتند؛ در نگاه حاضران ایران به عنوان کشور مهمی که عزم راسخ در مبارزه با تروریسم دارد مورد توجه قرار گرفت. در فرصت کوتاهی که اینجانب در این اجلاس داشتم با صاحبنظران و مقامات کشورهای مختلف گفت‌وگوهایی داشتم، در جریان این مذاکرات تحلیل مشترکی وجود داشت که همکاری بین کشورها می‌تواند مشکل تروریسم را حل نماید.

رابطه و همکاری با روسیه برای ایران اهمیت راهبردی دارد

لاریجانی در ادامه به ملاقات خود با ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس جنگ و صلح سوچی اشاره کرد و گفت: در ملاقات با رئیس جمهوری روسیه بحث مفصلی در رابطه با مبارزه با تروریسم و همکاری‌های دو جانبه در زمینه های مختلف میان ایران و روسیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در مذاکرات صورت گرفته در رابطه با مبارزه با تروریسم مسئله جنگ سوریه مورد بحث جدی قرار گرفت. مشکلاتی که از سوی تروریست‌های مورد حمایت برخی حکومت‌ها برای مردم سوریه ایجاد شده یک همکاری مشترک می‌طلبد.

لاریجانی گفت: ایجاد همکاری بین کشورهای منطقه موضوعی راهبردی برای ایران است و در زمینه‌های مختلف همکاری‌های خوبی تاکنون صورت گرفته است. روسیه یک کشور مهم است؛ جمهوری اسلامی با همسایگان خود روابط پایداری دارد. روسیه کشور نقش آفرینی است که در منطقه و جهان از وزن خوبی برخوردار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در اجلاس دو روزه جنگ و صلح ملاقات‌های مهمی صورت گرفت که می‌توانند برای همکاری های مشترک جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورهای منطقه مفید و موثر باشد.