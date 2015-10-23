به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «احمد عسیری» سخنگوی ائتلاف سعودی علیه یمن در سخنانی اعلام کرد که حملات به یمن همچنان ادامه خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: از آنجا که این حملات به درخواست رئیس جمهوری قانونی یمن آغاز شده است، تا زمان تحقق اهداف لازم به آن ادامه می دهیم.

سخنگوی ائتلاف سعودی با اشاره به موضع اخیر رئیس جمهوری فراری یمن مبنی بر نشستن بر سر میز مذاکرات برای حل سیاسی بحران یمن، تصریح کرد: در هر صورت ما معتقد هستیم که روند سیاسی و نظامی مکمل یکدیگر هستند و پیشروی در هر یک از این دو سطح منجر به پیشروی در سطح دیگر است.

عسیری همچنین ضمن حمایت چندباره از منصور هادی رئیس جمهوری فراری یمن، بر لزوم بازگشت وی به رأس قدرت در یمن تأکید کرد.