سرمربی منچستر یونایتد کریس اسمالینگ را کاپیتان بعدی تیم نامید

به گزارش خبرگزاری مهر، به این ترتیب باید گفت اسمالینگ یکی از اولین بازیکنانی خواهد بود که فن خال در بازی شنبه که میزبانی سیتی را در اولدترافورد برعهده دارد، روی او حساب می‌کند.

این در حالی است که فن خال این بازیکن را سال پیش برای نوع بازی‌اش در دربی منچستر در استادیوم اتحاد «دیوانه» نامیده بود.

حالا با پشت سر گذاشتن یک فصل زیر نظر فن خال، به نظر می‌رسد بازیکن سابق فولام توانسته خودش را به ثبات برساند و با قرارداد ۴ ساله‌ای که بهار امسال با این تیم امضا کرده، به آینده بهتری امیدوار باشد.

حالا سرمربی شیاطین سرخ به این بازیکن ۲۵ ساله به عنوان جانشین وین رونی و مایکل کاریک پس از بازنشستگی فکر می‌کند.

با توجه به این که تقریبا یک چهارم فصل جدید پشت سرگداشته شده، اسمالینگ تنها بازیکنی است که زیر نظر فن خال در همه بازی‌های تیمش حضور داشته است.

فن خال درباره این بازیکن گفت: کریس همه این موفقیت‌ها را خودش به دست آورده است. این بازیکن از استعداد خوب حرف زدن هم برخوردار است و همین کار را برایش آسان می‌کند تا در آینده مربی هم بشود. به همین دلیل من به وی به چشم رهبر تیم نگاه می‌کنم.