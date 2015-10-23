نشست اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع فلسطین طی هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الآن، اتحادیه عرب روز دوشنبه هفته آینده نشستی را با محوریت بررسی آخرین تحولات فلسطین برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط «احمد بن حلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب تصریح کرد: در نشست روز دوشنبه اتحادیه عرب درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه اوضاع فلسطین بحث و تبادل نظر خواهد شد.

وی ادامه داد: نبیل العربی در نشست روز دوشنبه نتایج گفتگوها و رایزنی های اخیر خود را در سازمان ملل درباره مسئله فلسطین به اطلاع شورای نمایندگان این اتحادیه خواهد رساند.

گفتنی است، موج انتفاضه فلسطینی ها از کرانه باختری و در اعتراض به هتک حرمت روزانه صهیونیست ها به مسجدالاقصی در بیت المقدس آغاز شد و پس از چند روز دامنه آن به نوارغزه و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ کشیده شده است.