سخنرانی شهید مطهری درباره تفاوت میان حق و عقیده

صوت پیش رو سخنی از استاد مطهری درباره یک جمله منسوب شده به امام حسین(ع) و تبیین تفاوت بین حق و عقیده است که متن آن نیز در ادامه تقدیم حضور می گردد؛
مطلبی میخواهم بگویم [که شاید برای برخی ناراحت کننده باشد، چون] بعضی از جوانان از شنیدن چیزی که برخلاف میلشان باشد ناراحت میشوند. جملهای به امام حسین علیه السلام منسوب شده که نه معنایش درست است و نه در هیچ کتابی گفته شده که این جمله از امام حسین علیه السلام است و چهل، پنجاه سال هم بیشتر نیست که در دهانها افتاده است.
میگویند امام حسین علیه السلام فرموده است: انَّ الْحَیاةَ عَقیدَةٌ وَ جِهادٌ حیات یعنی داشتن یک عقیده و در راه آن عقیده جهاد کردن. نه، این با فکر فرنگیها جور در میآید که میگویند انسان باید یک عقیدهای داشته باشد و در راه آن عقیده بجنگد. قرآن از «حق» سخن به میان میآورد. حیات از نظر قرآن یعنی حق پرستی و جهاد در راه حق، نه عقیده و جهاد در راه عقیده. عقیده ممکن است حق باشد و ممکن است باطل باشد.
«عقیده» انعقاد است. هزاران انعقاد در ذهن انسان پیدا میشود. این، مکتب دیگری [غیر از اسلام] است که میگوید انسان باید بالاخره یک عقیده و آرمان و ایدهای داشته باشد و باید در راه آن آرمان هم جهاد و کوشش کند. حال آن عقیده چیست؟ میگویند هرچه میخواهد باشد.
قرآن حرفهایش خیلی حساب شده است؛ همیشه میگوید حق و جهاد در راه حق، نمیگوید عقیده و جهاد در راه عقیده. میگوید اول عقیدهات را باید اصلاح کنی. بسا هست که اولین جهاد تو جهاد با خود عقیدهات است. اول باید با عقیدهات جهاد کنی و عقیده درست و صحیح و حق را به دست بیاوری. بعد که حق را کشف کردی، باید در راه حق جهاد کنی.
