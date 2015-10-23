حماسه مردم دیار۱۵خرداد درتاسوعای حسینی/تجمع بزرگ عزاداران ورامینی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عصر تاسوعای حسینی و بر اساس سنت چند سال اخیر مردم دیار ۱۵ خرداد، تجمع باشکوه مردم ورامین در میدان امام خمینی(ره) این شهرستان برگزار شد.

هیئات مذهبی شهرستان ورامین از نقاط مختلف شهر ورامین به صورت دسته جات عزاداری و سینه زنی با حضور در میدان امام خمینی(ره) در تجمع باشکوه عزاداران حسینی شرکت کردند.

تجمع باشکوه مردم ورامین در روز تاسوعای حسینی

ایستگاه های صلواتی متعددی نیز در مسیرهای منتهی به میدان امام ورامین برای پذیرایی از عزاداران و سوگواران تاسوعای حسینی توسط ارگان ها و ارداتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت برپا شده بود.

در این مراسم روحانیون و ائمه جماعات، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان و مدیران اجرایی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران به همراه عزاداران شهرستان ورامین به اقامه عزا پرداخته و در سوگ حادثه کربلا به سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

حضور نوجوانان و کودکان در تجمع بزرگ عزاداران حسینی در میدان امام خمینی(ره) یکی از نقاط پررنگ و برجسته مراسم امسال بود که نشان از عمق باور دینی آینده سازان ایران اسلامی داشت.

پیام مردم ورامین با حضور در تجمع بزرگ عزاداران حسینی

مهدی آذرشب یکی از جوانان حاضر در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جوانان و نوجوانان ورامینی دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت هستند و تاسوعا و عاشورای حسینی بهترین فرصت برای بیان عمق این عشق و ارادت است.

وی افزود: تجمع باشکوه عزاداران ورامینی که طی چند سال اخیر باشکوه خاصی در میدان امام این شهرستان برگزار می شود، نشان دهنده عمق باور دینی مردم دیار ۱۵ خرداد به ارزش های اسلامی است.

آذرشب ادامه داد: عزاداران ورامینی با حضور باشکوه در این مراسم اعلام کردند که به تأسی از قمر منیر بنی هاشم همواره در کنار ولایت قرار داشته و لحظه ای از ارزش ها و فرهنگ عاشورا جدا نمی شوند.

محمدرضا اردستانی یکی از نوجوانان ورامینی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ورامین با حضور باشکوه در مراسم عزاداری تاسوعای حسینی این پیام را به همگان رساندند که فرهنگ عاشورا هیچگاه از یادها نخواهد رفت و مردم ایران اسلامی به تأسی از حضرت ابالفضل(ع) همواره در کنار ولایت قرار دارند.

حجت الاسلام رضا غلامی رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مدت ها پیش هماهنگی های لازم برای برگزاری باشکوه تجمع عزاداران حسینی در عصر تاسوعای حسینی در ورامین آغاز شد.

وی افزود: با هیئات مذهبی و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در ورامین رایزنی و هماهنگی لازم صورت گرفت و هر ساله شاهد هستیم که این تجمع با شکوه و نظم بهتری برگزار می شود.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت: حادثه عاشورا درس های بزرگی به پیروان مکتب اهل بیت در عصر حاضر می دهد و یکی از فلسفه های گرامیداشت شهدای کربلا، پاسداری از همین ارزش هاست.

وی افزود: امام حسین(ع) برای دفاع از ارزش های اسلامی و جلوگیری از انحراف در جامعه اسلامی عزیزترین و بزرگترین افراد عصر و زمان خود را فدا کرد و امروز نیز باید مراقب شمرها، یزیدها و عمرسعدهای زمان بود.

محمودی ادامه داد: حضرت ابالفضل العباس(ع) به همه ما درس بصیرت و ولایتمداری داد و پیرو واقعی این شخصیت بزرگ اسلام هیچگاه از خط اصیل ولایت جدا نخواهد شد.