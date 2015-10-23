۵ مظنون به عضویت در داعش در جنوب ترکیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مقامات ترکیه از دستگیری ۵ مظنون به عضویت و همکاری با تروریست های تکفیری-صهیونیستی داعش در جنوب این کشور خبر دادند.

استانداری استان «کیلیس» در این باره گفت که این افراد قصد داشتند با عبور از مرز سوریه وارد ترکیه شوند که بلافاصله توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

لازم به ذکر است ترکیه از حامیان اصلی گروههای تروریستی چون جبهه النصره در سوریه است که از سال ۲۰۱۱ تا کنون با مبارزه با دولت مشروع سوریه صدها هزار نفر از غیرنظامیان این کشور را کشته و موجب بی خانمانی چند میلیون نفر شده اند.

این در حالیست که کشورهای زیادی از جمله ایران به ترکیه درباره حمایت های پیدا و پنهان از گروه های تروریستی هشدار داده و خطر بازگشت تروریست ها را به آنکارا گوشزد کرده بودند.