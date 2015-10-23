به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز و همزمان با نهمین روز از محرم حسینی، دسته های عزاداری از جای جای شهر اصفهان با حرکت در شهر از مسیرهای مختلف خود را به میدان امام (ره) رساندند.

این کاروان ها هرساله در روز تاسوعا به همراه سینه زنان و زنجیرزنان دسته های عزاداری خود را به میدان امام (ره) می رسانند و در کنار هم با تشکیل کاروانی چند هزار نفری، به عزاداری سیدالشهدا (ع) و حضرت عباس (ع) می پردازند.

در مراسم امسال دسته های عزاداری مراکز فرهنگی اصفهان از محل آسایشگاه جانبازان حرکت خود را آغاز کردند و بعد از سخنرانی آیت الله مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان و حجت الاسلام نیلی پور به سمت میدان امام (ره) حرکت کردند.