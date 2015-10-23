به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق فردا شنبه به مسکو پایتخت روسیه سفر می کند.

بر اساس این گزارش، قرار است وی در جریان این سفر با مقامات بلندپایه روسی از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کند.

منابع رسانه ای اعلام کردند که العبادی در جریان این سفر با مقامات روسی درباره ائتلاف چهارجانبه برای مبارزه با داعش متشکل از ایران، روسیه، سوریه و عراق رایزنی خواهد کرد.

این سفر در حالی انجام می شود که به دنبال دخالت نظامی روسیه در سوریه، گمانه زنی های زیادی مبنی بر دخالت نظامی روسیه در عراق نیز وجود دارد.