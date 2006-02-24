اختصاص يك ميليارد تومان براي توسعه دانشگاه پيام نور / افزايش ضريب سهيمه دانشجويان بومي در دانشگاه هاي استان چهار محال و بختياري

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به چهارمحال و بختياري هيئت وزيران در هفتمين جلسه استاني در شهركرد اتصال دانشگاه هاي استان و مركز تحقيقات كشاورزي به شبكه فيبر نوري به صورت رايگان را نيز تصويب كرد.

همچنين بودجه لازم براي خريد خوابگاه دانشجويي فارسان از سوي نهاد رياست جمهوري و 10 ميليارد ريال در سال 85 براي تامين خوابگاه دانشجويي دختران شهركرد اختصاص يافت.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملزم شد ضريب سهيمه دانشجويان بومي در دانشگاه هاي استان را افزايش دهد و در همين راستا خريد سه دستگاه اتوبوس براي دانشگاه هاي استان از محل اعتبارات رياست جمهوري، مطالعه و توسعه دانشكده هاي هنر فارسان، فني - مهندسي و منابع طبيعي شهركرد در سال 85 نيز در دستور كار قرار گرفت.

اختصاص يك ميليون دلار كمك از نهاد رياست جمهوري براي تجهيز آزمايشگاههاي استان، اختصاص يك ميليارد تومان براي توسعه دانشگاه پيام نور استان و كمك به گسترش دانشگاه جامع علمي - كاربردي نيز از مصوبات مهم هيئت وزيران در بخش آموزش عالي است.

همچنين براي تجهيز پل هوايي مقابل دانشگاههاي شهركرد و بيرجند به پله برقي براي تامين جاني دانشجويان تأمين اعتبار شد و200 هزار دلار براي تجهيز كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي شهركرد اختصاص يافت.

اختصاص 40 ميليارد ريال براي تسريع در تكميل و بهره برداري از بيمارستان آيت الله كاشاني، احداث و تكميل پلي كلينيك تخصصي به مساحت سه هزار متر مربع تا پايان سال 85، تجهيز بيمارستان هاي ناغان و اردل و اهداء يك دستگاه دياليز به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي نيز از ديگر مصوبات اين جلسه هيئت دولت است.

به گزارش "مهر" هيات وزيران در هفتمين جلسه استاني خود كه پنج شنبه شب به رياست دكتر احمدي نژاد در مركز استان چهارمحال و بختياري تشكيل شد بيش از 50 مصوبه براي تسريع در توسعه اين استان از جمله تسريع عملياتي كردن بيش از 90 طرح نيمه تمام، تخصيص يارانه براي كاهش سود تسهيلات اشتغال زايي، احداث 2500 واحد مسكوني روستايي، تخصيص 250 ميليون دلار براي طرحهاي بخش خصوصي از محل صندوق ذخيره ارزي، اتمام پروژه آب رساني شهركرد در سال 85 و كمك يك ميليون دلاري براي تجهيز آزمايشگاههاي دانشگاهي استان به تصويب رساند.