گزارش جدید «ولد الشیخ» درباره تحولات یمن روی میز سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسماعیل ولد الشیخ فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن جدیدترین گزارش خود از تحولات این کشور را تقدیم سازمان ملل کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این گزارش، با بیان اینکه سیطره نیروهای هادی بر عدن ضعیف است، گفت: گروه های افراطی و تکفیری از وضعیت کنونی برای ارتکاب جنایت های بیشتر در یمن سوء استفاده می کنند.

وی تأکید کرد: آنچه که بارها منجر به لغو مذاکرات سیاسی در یمن شده، مطرح شدن پیش‌شرطها برای ورود به این مذاکرات است.

ولد الشیخ ادامه داد: هرچقدر که جنگ در یمن طولانی تر شود، ارتکاب اقدامات تروریستی توسط گروه های تکفیری بیش از پیش تسهیل می شود.

وی ضمن «فاجعه بار» توصیف کردن اوضاع کنونی یمن اظهار داشت: ملت یمن امروز از نتایج نادیده گرفته شدن قوانین جنگ و قوانین حقوق بشر رنج می برند.

ولد الشیخ همچنین اوضاع حاکم بر شهر «تعز» را فاجعه بار خوانده و تصریح کرد: درگیریها در این شهر شب و روز ادامه دارد و متوقف نمی شود.

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن با بیان اینکه مردم این کشور با کمبود شدید مواد دارویی و غذایی روبرو هستند، گفت: علت این مسأله مانع شدن از رسیدن مواد غذایی و دارویی به مردم است.

وی با بیان اینکه حوثی ها و اعضای کنگره ملی یمن پایبندی خود به اجرای قطعنامه شماره ۲۲۱۶ سازمان ملل درباره یمن را اعلام کرده اند، تصریح کرد: با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره حل سیاسی بحران یمن رایزنی های گسترده ای انجام دادم.

ولد الشیخ تصریح کرد: منصور هادی به سازمان ملل اطلاع داده که حاضر است گروهی را برای شرکت در مذاکرات سیاسی معرفی کند؛ ما نیز به تیم هادی اعلام کردیم که شروط آن برای ورود به مذاکرات و نشستن بر سر میز مذاکرات شاید مورد قبول واقع شود.