به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، نشست چهارجانبه وین با مشارکت وزرای خارجه آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه امروز جمعه برگزار شد.

بر اساس این گزارش، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان با اشاره به این نشست، گفت: در این نشست توافقی میان طرف های شرکت کننده بر سر مسأله زمان کناره گیری اسد از قدرت حاصل نشد.

وی با بیان اینکه ریاض هیچ مخالفتی با مشارکت کشورهای دیگر در نشست های بررسی بحران سوریه ندارد، تصریح کرد: ما همچنان معتقد هستیم برای حل بحران سوریه بیانیه ژنو۱ باید اجرایی شود.

وزیر خارجه عربستان افزود: تنها اختلاف موجود در نشست وین مسأله لزوم کناره گیری بشار اسد از قدرت بود!