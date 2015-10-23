  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۲۰

عادل الجبیر:

توافقی در نشست وین پیرامون «زمان کناره‌گیری» اسد از قدرت حاصل نشد

توافقی در نشست وین پیرامون «زمان کناره‌گیری» اسد از قدرت حاصل نشد

وزیر خارجه عربستان سعودی با بیان اینکه در نشست چهارجانبه امروز در وین توافقی بر سر مسأله «زمان کناره‌گیری اسد» از قدرت حاصل نشد، گفت: برای حل بحران سوریه بیانیه ژنو۱ باید اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، نشست چهارجانبه وین با مشارکت وزرای خارجه آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه امروز جمعه برگزار شد.

بر اساس این گزارش، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان با اشاره به این نشست، گفت: در این نشست توافقی میان طرف های شرکت کننده بر سر مسأله زمان کناره گیری اسد از قدرت حاصل نشد.

وی با بیان اینکه ریاض هیچ مخالفتی با مشارکت کشورهای دیگر در نشست های بررسی بحران سوریه ندارد، تصریح کرد: ما همچنان معتقد هستیم برای حل بحران سوریه بیانیه ژنو۱ باید اجرایی شود.

وزیر خارجه عربستان افزود: تنها اختلاف موجود در نشست وین مسأله لزوم کناره گیری بشار اسد از قدرت بود!

کد مطلب 2948695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها