شناسایی ۲۵ فروچاله در دشت همدان/ خطر فرورفتگی زمین یک نیروگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ستوده گفت: فروچاله بر اثر خارج شدن آب از حفره‌های سنگ بستر آهکی و ریزش لایه‌های زمین بر اثر فشار وارده رخ می‌دهد. وی با بیان اینکه در لایه‌هایی که آب از سنگ‌های آهکی تخلیه شده فروچاله ایجاد می‌شود، افزود: بیشتر این فروچاله‌ها با وجود تذکرات داده شده در عدم برداشت از منابع آبی زیرزمینی و عدم حفاری در سنگ‌های آهکی، ایجاد شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان همدان از شناسایی ۲۵ فروچاله در دشت‌های این استان خبر داد و بیان داشت: آخرین فروچاله در روستای بابان شهرستان کبودآهنگ به علت برداشت بیش از حد از منابع آبی زیرزمینی ایجاد شده است.

ستوده با اشاره به اینکه خطری بافت روستاها را تهدید نمی‌کند چرا که بیشتر فروچاله‌ها در صحرا و مزارع کشاورزی ایجاد شده، تصریح کرد: بیشتر فروچاله‌ها در دشت‌های مطالعاتی کبودرآهنگ، رزن و قهاوند است به طوری که مهم ترین روستاها بابان، جهان‌آباد، همه‌ کسی و کردآباد هستند.

وی با تاکید بر اینکه وجود فروچاله‌هایی در حوالی نیروگاه مفتح در آینده تهدیدی به شمار می‌آیند، اظهارداشت: به منظور جلوگیری از وقوع حوادث، خط انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب همدان به نیروگاه را اجرا کردیم تا از آب‌های زیرزمینی کمتر برداشت کنند هر چند در حال حاضر ظرفیت پساب خروجی ۲۵۰ لیتر در ثانیه است و تا افق ۱۴۱۰ به ۵۰۰ لیتر در ثانیه می‌رسد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه با انتقال پساب به نیروگاه دو حلقه چاه مسدود شده است، افزود: در مجموع نیروگاه ۲۴ حلقه چاه دارد که از این تعداد ۴ حلقه خشک بوده، سه حلقه برای شرب و ۱۵ حلقه برای مجموعه سردکننده و خنک‌کننده استفاده می‌شود.

ستوده به گازدهی برخی چاه‌ها در اثر ایجاد فروچاله اشاره کرد و گفت: ایجاد فروچاله با کیفیت آب و گازدهی آن ارتباط دارد به طوری که وقتی آب کم شود غلظت املاح بالا می‌رود و در لایه‌های زمین‌شناسی اگر سنگ‌هایی که لابه لای آن آب قرار دارد از جنسی باشد که در برخورد با آب گاز ایجاد کند، این اتفاق می‌افتد که نشان‌دهنده کاهش کیفیت آب است.

وی تصریح کرد: در برخی روستاهای استان همچون عمان رزن این اتفاق افتاده بود به طوری که در چاهی به علت گازدهی، آب فوران می‌کرد همچنین در برخی قنوات شهرستان‌های فامنین و قهاوند نیز این موضوع پیش آمده که این آب برای شرب مناسب نیست، اما برای مصارف کشاروزی و صنعتی با تایید آزمایشگاه می‌توان استفاده کرد.