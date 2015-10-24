تاثیر مخرب سوزاندن زباله ها بر تغییرات آب و هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات جدید نشان می دهد زباله های سوزانده شده، گازی سمی را در فضا منتشر می کنند که بر روی تغییرات آب و هوایی و سلامت انسانها تاثیر منفی و مخرب می گذارد.

این تحقیقات که به طور گسترده و در بیشتر کشورهای جهان با میزان آلودگی هوای متفاوت صورت گرفته است نشان می دهد که در اثر سوزاندن زباله گازهایی همچون مونوکسید کربن، دی اکسید کربن و جیوه در هوا منتشر می شوند.

در حال حاضر عوامل بسیاری بر افزایش آلودگی هوای جهان تاثیر می گذارند، عواملی که توسط دانشمندان بررسی و میزان آن نیز مشخص شده است. اما به دلیل اینکه پسماندهای زباله در فضای باز سوزانده می شوند، امکان اندازه گیزی آن نیز ممکن نبوده و همین مشکل این عامل را خطرناکتر از باقی موارد کرده است.

به گفته «کریستین ویدین مایر»، سرپرست تیم تحقیق، «کنترل و نظارت بر عملیات سوزاندن زباله ها باید به اولویتی مهم برای دولتها بدل شود. چنانچه اگر گازهای ناشی از این آتش سوزی ها ادامه پیدا کند جهان با بحران آلودگی هوا مواجه خواهد شد.»

ویدین مایر معتقد است: «با توجه به اهمیت موضوع، تغییر در سیاست های کلی سلامت در جهان ضروری است. در حال حاضر مشخص شده است که آلودگی ناشی از زباله های سوزانده شده بیشترین عامل کمی و کیفی در آلودگی هوا هستند اما از آنجا که این عملیات بدون هیچ گونه نظارتی صورت می گیرد، نمی توان میزان دقیق آن را در نواحی و کشورهای مختلف تخمین زد.»