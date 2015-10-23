احتمال عملیات زمینی جدید علیه داعش در عراق وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، کارتر در نشست خبری که در پنتاگون برگزار شد، عنوان کرد: پیش بینی من این است که عملیات بیشتری را انجام دهیم. وی افزود: حمله روز گذشته نیروهای آمریکا منجر به آزادی ۷۰ گروگان و جمع آوری اطلاعات با ارزش شد.

پیشتر وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که نیروهای آمریکا با پشتیبانی نیروهای عراقی به یک زندان داعش در شمال عراق حمله کردند که طی آن یک نظامی آمریکایی کشته شد و ۶۹ گروگان نجات پیدا کردند.

در همین حال کاخ سفید با صدور بیانیه ای، «برت مک گورک» را به عنوان نماینده جدید رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش انتخاب کرد.

پیش از این جان آلن نماینده رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف بود. گفته می شود دلیل استعفای آلن انتقادات زیاد از عملکرد یکسال گذشته ائتلاف ضد داعش بوده است.

منتقدان می گویند آمریکا در نبرد با داعش جدی نیست و حملات هوایی به تروریست‌ها کارایی لازم را نداشته است که نشانه آن ناتوانی در بازپس گیری موصل و همچنین سقوط شهر الرمادی در ماه‌های اخیر بوده است.