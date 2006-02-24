ايران خواستار بهره مندي از فناوري صلح آميز هسته اي است / هيچ كشوري نمي تواند حق مسلم ملت ايران را انكار كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس از بانكوك، متكي در جمع خبرنگاران گفت: "ما آمادگي خود را براي گفتگوي بيشتر و رسيدن به فرمولي براي حل موضوع هسته اي اعلام كرده ايم".

وي همچنين گفت " با اين وجود ما قوياً بر اين باوريم كه حق برخورداري از تكنولوژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز را داريم و اين حق ملت ايران است و هيچ كشوري نمي تواند آن را انكار كند".

اظهارات اين مقام ايراني در حالي است كه امروز "سرگئي كرينكو" رئيس آژانس هسته اي فدرال روسيه در راس يك هيئت فني اقتصادي براي گفتگو پيرامون پيشنهاد غني سازي مشترك روسيه وارد تهران شد.

تهران بارها اعلام كرده است كه در صورت پذيرش پيشنهاد مسكو نيز حق غني سازي براي تحقيقات و توسعه را براي غني محترم مي داند.

متكي كه پيش از سفر به تايلند در اندونزي به سر مي برد، در آنجا اعلام كرد كه تهران درصدد است تا پالايشگاهي با هزينه 5/1 ميليون دلار براي اندونزي بسازد.

"حسن ويرايودا" وزير امور خارجه اندونزي در جمع خبرنگاران در اين باره گفت كه وزير انرژي كشورش به زودي از تهران ديدار در خصوص اين پيشنهاد گفتگو خواهد كرد.

اندونزي يكي از كشورهاي جنبش عدم تعهد است كه به نحوي در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با موضوع هسته اي ايران درگير است و در نشست 15 بهمن ماه اين شورا كه در آن با استفاده از راي گيري مقرر گرديد كه گزارشي از موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت ارائه شود، اين كشور به همراه الجزاير، اندونزي، بلاروس، آفريقاي جنوبي و ليبي به اين قطعنامه راي ممتنع داد.

همچنين ونزوئلا و كوبا به آن راي مخالف دادند و 27 كشور ديگر عضو شورا نيز با گزارش موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت موافقت كردند.