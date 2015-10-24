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۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶

در تاسوعای حسینی انجام شد؛

ادای نذر خون ۱۸۴۰ تهرانی

ادای نذر خون ۱۸۴۰ تهرانی

مراکز اهدای خون تهران در تاسوعای حسینی بیش از دو هزار مراجعه کننده داشتند که از این تعداد یکهزار و ۸۴۰ نفر موفق شدند نذر خود را ادا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دزفولی مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان تهران با اعلام این خبر، گفت: روز گذشته مصادف با تاسوعای حسینی ۲۰۸۰ نفر به مراکز فعال اهدای خون در تهران مراجعه کرده و یک هزار و ۸۴۰ نفر خون اهدا کردند.

وی ادامه داد: بنا براین گزارش میزان مراجعه داوطلبان اهدای خون سال گذشته در همین روز یک هزار و ۹۵۷ نفر بوده و  یک هزار و ۶۵۷ نفر موفق به اهدای خون شده بودند.

دزفولی گفت: در تاسوعا و عاشورای امسال علاوه بر ۷ مرکز ثابت اهدای خون وصال، نارمک، چیذر، پیروزی، آزادی، شهریار و ورامین، سه تیم سیار نیز در ضلع غربی حرم عبدالعظیم حسنی و شهرک دولت آباد شهر ری و همچنین حسینیه سوهانک تهران مستقر هستند.

کد مطلب 2948781
حبیب احسنی پور

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