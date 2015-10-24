ادای نذر خون ۱۸۴۰ تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دزفولی مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان تهران با اعلام این خبر، گفت: روز گذشته مصادف با تاسوعای حسینی ۲۰۸۰ نفر به مراکز فعال اهدای خون در تهران مراجعه کرده و یک هزار و ۸۴۰ نفر خون اهدا کردند.

وی ادامه داد: بنا براین گزارش میزان مراجعه داوطلبان اهدای خون سال گذشته در همین روز یک هزار و ۹۵۷ نفر بوده و یک هزار و ۶۵۷ نفر موفق به اهدای خون شده بودند.

دزفولی گفت: در تاسوعا و عاشورای امسال علاوه بر ۷ مرکز ثابت اهدای خون وصال، نارمک، چیذر، پیروزی، آزادی، شهریار و ورامین، سه تیم سیار نیز در ضلع غربی حرم عبدالعظیم حسنی و شهرک دولت آباد شهر ری و همچنین حسینیه سوهانک تهران مستقر هستند.