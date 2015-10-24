دیدار «پوتین» و «اسد» نماد شکست سیاست خارجی ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه دیدار «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود را بیانگر شکست سیاست خارجی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان دانست.

وی با ذکر این نکته که بارها به دولت ترکیه هشدار داده بود که سیاست های منطقه ای خود را متوازن کند گفت: عکس های منتشر شده از دیدار اسد و پوتین به معنی شکست سیاست خارجی دولت حزب حاکم عدالت و توسعه است.

قلیچدار اوغلو گفت: و حالا در سال ۲۰۱۵ ترکیه در منطقه در باتلاقی فرو رفته است که نخواهد توانست از آن بیرون بیایید. ترکیه به جای اینکه حل کننده مشکلات باشد، شد شلاق زن خاورمیانه.

وی در ادامه گفت برای حل این مشکلات سیاست خارجی ترکیه باید ۱۸۰ درجه تغییر کند.