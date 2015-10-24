دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رتبه بندی موضوعی تایمز از ۱۳ شاخص عملکردی استفاده می کند که در ۵ حوزه قابل جمع است. آموزش با ۳۰ امتیاز، پژوهش با ۳۰ امتیاز، استناد با ۳۰ امتیاز، چشم انداز بین المللی با ۷.۵ امتیاز و درآمد صنعتی با ۲.۵ امتیاز به عملکرد دانشگاه ها اختصاص می یابد.

وی افزود: در این رتبه بندی انگلستان با ۲۰ دانشگاه برتر، در بین ۱۰۰ دانشگاه ممتاز جهان در قاره اروپا صدرنشین است. ۵ دانشگاه انگلستان در بین ۲۰ دانشگاه برتر قرار دارند. آکسفورد رتبه ۴، یونیورسیتی کالج لندن رتبه ۵، کمبریج رتبه ۶، کینگز کالج لندن رتبه ۱۵ و ادینبورگ رتبه ۱۶ را از آن خود کردند.

مهراد خاطرنشان کرد: آلمان در این رتبه بندی عملکرد خوبی از خود نشان داده و دارای ۱۱ دانشگاه برتر است. برترین موسسه آموزش عالی آلمان در این رتبه بندی تایمز دانشگاه آزاد برلین است که با کسب رتبه ۱۸ در بین ۲۰ دانشگاه ممتاز جهان قرار دارد.

وی اضافه کرد: سوئیس نیز با ۳ دانشگاه در گروه کشورهایی قرار دارد که در بین کشورهای اروپا ممتاز و برجسته است. انستیتو فناوری فدرال سوئیس در زوریخ رتبه ۶۱، دانشگاه زوریخ رتبه ۶۴ و دانشگاه باسل رتبه ۱۰۰ را در اختیار دارد.

رئیس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه های Sapienze رم، اسکولا و بولونا در ایتالیا به ترتیب در جایگاه ۴۲، ۶۰ و ۸۲ قرار دارند. همچنین در فرانسه نیز دانشگاه پانتئون - سوربون (پاریس یک) و دانشگاه «اکل نرمال سوپریور» رتبه های ۳۳ و ۴۶ دانشگاه های برتر را در اختیار دارند.

وی گفت: از بلژیک در این رتبه بندی دو دانشگاه KU Leuven و «گنت» به ترتیب با رتبه های ۲۷ و ۸۸ حضور دارند.

مهراد درباره سایر کشورهای اروپایی گفت: رتبه دانشگاه وین در اتریش ۴۷، دانشگاه هلسینکی در فنلاند ۵۶، دانشگاه آرهوس و کپنهاگ در دانمارک به ترتیت ۶۵ و ۶۹، دانشگاه استکهلم در سوئد ۸۲ (مشترکا با دانشگاه بولونا)، ترینیتی کالج دوبلین در جمهوری ایرلند ۷۴ و دانشگاه دولتی لومونوسف مسکو ۸۴ (مشترکا با دانشگاه پکن) است.

وی یادآور شد: ایالات متحده آمریکا در رشته های هنر، علوم انسانی و اجماعی در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر ۳۲ دانشگاه برتر دارد که در مقایسه با نتایج رتبه بندی سال قبل ۳ دانشگاه کمتر است.

این چهره ماندگار علمی کشور افزود: دانشگاه استنفورد رتبه اول را به خود اختصاص داده است. رتبه های دیگر دانشگاه ها به ترتیب هاروارد دوم، MIT سوم، برکلی کالیفرنیا هفتم، شیکاگو هشتم ، کلمبیا و پرینستون مشترکا نهم، ییل یازدهم، یو سی ال ای دوازدهم، پنسیلوانیا سیزدهم و میشیگیان نوزدهم است.

وی اضافه کرد: وضعیتMIT با رتبه سوم جهان در حالی که بیشتر در حوزه علوم و فناوری فعالیت دارد قابل توجه است. بر اساس سیاست های این دانشگاه تمام دانشجویان دوره های کارشناسی باید حداقل ۸ درس از کل ۱۷ درسی که در رشته هنرها، علوم انسانی و علوم اجتماعی ارائه می شود را اختیار کنند.

مهراد خاطرنشان کرد: علاوه بر آمریکا، کشور کانادا در آمریکای شمالی دارای ۳ دانشگاه برتر در رشته های هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی است. دانشگاه تورنتو رتبه ۱۴ ، دانشگاه مک گیل رتبه ۳۴ و دانشگاه بریتیش کلمیبا رتبه ۳۹ دارند.

وی درباره کشورهای در حال توسعه گفت: رتبه دو کشور مکزیک با دانشگاه ملی اتونوموس با رتبه ۷۷ و آفریقای جنوبی با دانشگاه کیپ تاون با رتبه ۹۷ قابل توجه است.

مهراد اضافه کرد: رژیم اشغالگر قدس تنها یک دانشگاه در این رتبه بندی قرار دارد که دانشگاه عبری اورشلیم رتبه ۷۳ را دارد.

وی گفت: جمهوری خلق چین با دانشگاه پکن رتبه ۸۴ دانشگاه های برتر را بدست آورده است. البته اگر دانشگاه هنگ کنگ را نیز لحاظ کنیم این کشور با دو دانشگاه ممتاز در این رتبه بندی قرار دارد. رتبه دانشگاه هنگ کنگ ۴۴ است. در ژاپن نیز دانشگاه توکیو مشترکا با دانشگاه هنگ کنگ رتبه ۴۴ را در اختیار دارد.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز اظهار داشت: دانشگاه ملی سنگاپور موفق به کسب رتبه ۷۰ شده است. در استرالیا نیز سه دانشگاه سیدنی با رتبه ۲۹، دانشگاه ملبورن با رتبه ۳۸ و دانشگاه ملی استرالیا با رتبه ۴۳ جایگاه برتری در بین ۱۰۰ دانشگاه ممتاز جهان بدست آورده اند.