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۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۵

آتش سوزی یک منزل مسکونی در شهرستان فردیس اطفا شد

آتش سوزی یک منزل مسکونی در شهرستان فردیس اطفا شد

کرج - مدیر اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از اطفا آتش سوزی یک منزل مسکونی در شهرستان فردیس خبر داد.

سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه صبح امروز، جمعه در یک منزل مسکونی سه طبقه در شهرک وحدت شهرستان فردیس رخ داد.

وی در ادامه گفت: سه دستگاه خودروی عملیاتی از دو پایگاه ۱۱۱ و ۱۲۰ شهرداری کرج برای اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.

موسوی افزود: یکی از تیم های اعزامی به محل حادثه مسئولیت مدیریت حریق و یکی دیگر از تیم ها مسئولیت خروج افراد محبوس شده در واحدهای مسکونی را به عهده داشت.

مدیراطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: ۶ نفر در این حادثه در منزل مسکونی سه طبقه محبوس شده بودند که پس از عملیات ۵۴ دقیقه ای ماموران آتش نشانی نجات یافتند.

وی در پایان گفت: به گفته افراد نجات یافته این حادثه عمدی بوده است.

کد مطلب 2948843

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