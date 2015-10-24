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۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۳

نماز ظهر عاشورا با حضور عزاداران حسینی در استان تهران اقامه شد

نماز ظهر عاشورا با حضور عزاداران حسینی در استان تهران اقامه شد

تهران-هم زمان با ظهر عاشورای حسینی و به تأسی از سید و سالار شهیدان، عزاداران در نقاط مختلف استان تهران در صفوف منسجم به اقامه نماز ایستادند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه و همزمان با روز عاشورای حسینی، نماز ظهر عاشورا با حضور پرشور عزاداران و سوگواران حسینی در خیابان ها و میادین اصلی شهرهای استان تهران برگزار شد.

در این مراسم بسیاری از هیئات مذهبی و عزاداران حسینی با اقتدا به سید و سالار شهیدان، همزمان با اذان ظهر و عصر دست از عزاداری کشیده و به نماز جماعت ایستادند تا اوج بصیرت و هوشیاری خود را به نمایش بگذارند.

عزاداران حسینی در این مراسم اعلام کردند که امام حسین(ع) در روز عاشورا و در جریان جنگ نابرابر با سپاه کفر به نماز ایستاد تا اهمیت این فریضه الهی را به پیروان خود اعلام کند به همین خاطر ارادتمندان آن حضرت به تأسی از سید و سالار شهیدان در روز عاشورا به نماز ایستادند.

در شهرستان ورامین، عزاداران حسینی در میدان امام خمینی(ره) اجتماع کرده و نماز ظهر عاشورا را به امامت آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین برگزار کردند.

امامزادگان واجب التعظیم  و بقاع متبرکه استان تهران نیز همزمان با ظهر عاشورا، شاهد حضور عزاداران حسینی برای اقامه نماز ظهر و عصر بود که به همراه هیئت های عزاداری در نماز جماعت شرکت کردند.

کد مطلب 2948844

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