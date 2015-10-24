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۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۰

رئیس فدراسیون تنیس در گفتگو با مهر:

تنیسورهای کم تجربه نتایج خوبی کسب کردند/وظیفه ما سنگین تر شد

تنیسورهای کم تجربه نتایج خوبی کسب کردند/وظیفه ما سنگین تر شد

مجید شایسته می گوید فدراسیون تنیس به رده های سنی پایه اهمیت ویزه ای می دهد و کسب عنوان نایب قهرمانی تنیسورها در لبنان وظیفه فدراسیون را سنگین تر می کند.

رئیس فدراسیون تنیس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تنیسورهای ایرانی در مسابقات غرب آسیا و کسب عنوان نایب قهرمانی عنوان کرد: اولویت ما در فدراسیون تنیس رسیدگی به رده های سنی پایه است و اعزام تنیسورهای این رده سنی برای ما اهمیت زیادی دارد. خوشبختانه موفق شدیم با میزبانی های خوبی که داشتیم نظر فدراسیون های جهانی و آسیایی را نیز جلب کنیم.

وی افزود: امسال میزبانی رقابتهای جونیور زیر ۱۸ سال و ۱۴ سال را داشتیم که نتیجه گرفتن تنیسورها در این مسابقات رنکینگ آنها را بالا می برد. مسابقات غرب آسیا نیز طی دو هفته در لبنان برگزار و تیم منتخب هم انتخاب شد. نتایج خوبی در این رقابتها کسب شد و به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کردیم.

رئیس فدراسیون تنیس در خصوص سطح رقابتهای تنیس غرب آسیا عنوان کرد: باید به یک نکته اساسی توجه کنیم و آن هم این است که تنیسورهای حاضر در این رقابتها مسابقات زیادی را تجربه کرده اند ولی بچه های ما با تجربه کم، توانستند نتایج خوبی در این رقابتها به دست بیاورند و همین موضوع وظیفه ما را سنگین تر می کند.

وی ادامه داد: در راه موفقیت تنیسوهای ایرانی عوامل زیادی نقش داشتند. خانواده ها کمک جدی کردند و سرمایه گذاری و حمایت خوبی از جانب آنها انجام شد. هیات های استانی هم زحمات زیادی کشیدند و استعدادهای خوبی شناسایی شد. نهادهایی همچون آموزش و پرورش هم کمک زیادی کردند.

شایسته با اشاره به انتقال میزبانی های مختلف به استانهای سراسر کشور تصریح کرد: در رده های سنی مختلف میزبانی های مختلفی داشتیم و سعی کردیم که میزبانیهای به استانهای مختلف برود. وقتی میزبانی به یک استان برود کمک می کند مسابقات به نحو مطلوبی برگزار شود و انگیزه ها بیشتر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چند روز دیگر رقابتهای فیوچرز را در کیش در پیش داریم و میزبانی مسابقات پیشکسوتان و از همه مهمتر تیرماه ۹۵ مجددا دیویس کاپ را در پیش خواهیم داشت.تلاش داریم تا با جدیت بیشنر به دسته ۲ صعود کنیم و این صعود پایدار باشد.

 

 

کد مطلب 2948859

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