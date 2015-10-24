تنیسورهای کم تجربه نتایج خوبی کسب کردند/وظیفه ما سنگین تر شد

رئیس فدراسیون تنیس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تنیسورهای ایرانی در مسابقات غرب آسیا و کسب عنوان نایب قهرمانی عنوان کرد: اولویت ما در فدراسیون تنیس رسیدگی به رده های سنی پایه است و اعزام تنیسورهای این رده سنی برای ما اهمیت زیادی دارد. خوشبختانه موفق شدیم با میزبانی های خوبی که داشتیم نظر فدراسیون های جهانی و آسیایی را نیز جلب کنیم.

وی افزود: امسال میزبانی رقابتهای جونیور زیر ۱۸ سال و ۱۴ سال را داشتیم که نتیجه گرفتن تنیسورها در این مسابقات رنکینگ آنها را بالا می برد. مسابقات غرب آسیا نیز طی دو هفته در لبنان برگزار و تیم منتخب هم انتخاب شد. نتایج خوبی در این رقابتها کسب شد و به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کردیم.

رئیس فدراسیون تنیس در خصوص سطح رقابتهای تنیس غرب آسیا عنوان کرد: باید به یک نکته اساسی توجه کنیم و آن هم این است که تنیسورهای حاضر در این رقابتها مسابقات زیادی را تجربه کرده اند ولی بچه های ما با تجربه کم، توانستند نتایج خوبی در این رقابتها به دست بیاورند و همین موضوع وظیفه ما را سنگین تر می کند.

وی ادامه داد: در راه موفقیت تنیسوهای ایرانی عوامل زیادی نقش داشتند. خانواده ها کمک جدی کردند و سرمایه گذاری و حمایت خوبی از جانب آنها انجام شد. هیات های استانی هم زحمات زیادی کشیدند و استعدادهای خوبی شناسایی شد. نهادهایی همچون آموزش و پرورش هم کمک زیادی کردند.

شایسته با اشاره به انتقال میزبانی های مختلف به استانهای سراسر کشور تصریح کرد: در رده های سنی مختلف میزبانی های مختلفی داشتیم و سعی کردیم که میزبانیهای به استانهای مختلف برود. وقتی میزبانی به یک استان برود کمک می کند مسابقات به نحو مطلوبی برگزار شود و انگیزه ها بیشتر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چند روز دیگر رقابتهای فیوچرز را در کیش در پیش داریم و میزبانی مسابقات پیشکسوتان و از همه مهمتر تیرماه ۹۵ مجددا دیویس کاپ را در پیش خواهیم داشت.تلاش داریم تا با جدیت بیشنر به دسته ۲ صعود کنیم و این صعود پایدار باشد.