رزمايش بزرگ ضد هلي برن بسيجيان غرب تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ناحيه بسيج غرب تهران ، گردانهاي عاشورا شامل 2500 نفر طي دو روز در نمايشي فرضي تلاش كردند منطقه اي را كه در معرض هلي برن دشمن قرار گرفته بود پاكسازي نمايند. اين رزمايش كه به منظور بالا بردن توان رزمي نيروهاي بسيج و مواجهه با حوادث در ياري رساندن به دولت برگزار شد با سخنراني سردار ذوالقدر جانشين فرمانده منطقه مقاومت بسيج تهران پايان يافت.

رزمايش هلي برن و ضد هلي برن كه در منطقه عمومي گرمدره برگزار شد توانست به بيش از 90 درصد اهداف از پيش تعيين شده خود دست يابد. سردار كارگر فرمانده بسيج ناحيه مقداد پس از اعلام رمز اين عمليات كه با ياد و خاطره شهداي سانحه هوايي امام حسن عسكري (ع) ناميده شد به خبرنگاران گفت: بسيج هميشه آماده دفاع از كيان مملكت اسلامي است.

كارگر گفت: بسيج بارها اثبات كرده است كه همواره آماده بوده و حتي شما در جريان زلزله بم و يا سرماي استان گيلان شاهد بوديد كه بسيج سريعا وارد عمل شد و به ساماندهي امور پرداخت.

وي افزود: ما خود را موظف كرده ايم تا برادران و خواهران بسيجي را آماده نگه داريم.

جوانان و نوجوانان بسيجي تپه هاي منطقه عمومي گرمدره را ترك كردند تا به جمع راهپيمايان و معترضين به هتك حرمت حرم امام هادي (ع) بپيوندند.