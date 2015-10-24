دشمن با تضعیف باورها در پی تزریق فرهنگ خود به جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ مرتضی صفاری صبح شنبه در یادواره شهدای پایگاه مقاومت بسیج خیبر فاریاب ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان، اظهار داشت: همه ما باید با شناخت دقیق از واقعه عاشورا، در راستای حفظ ارزش های عاشورا تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه خداوند جایگاه رفیعی به شهدا داده است، اضافه کرد: شهدا حق بزرگی بر گردن همه ما دارند؛ شهدا ناظر اعمال و رفتار ما هستند و ما نیز باید ادامه دهنده شهدا باشیم.

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) با بیان اینکه شهدا سربازان امام زمان(عج) بوده‌اند، افزود: دشمن در پی تضعیف فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است و از راه‌های مختلفی بدین منظور استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: دشمن تلاش دارد که با تضعیف فرهنگ و روحیه از جان گذشتگی به هدف و مبارزه با ظلم به اهداف خود یعنی تغییر در فرهنگ جامعه برسد.

سردار صفاری با اشاره به تلاش استکبار برای تسلط بر دنیا، بیان کرد: دشمن می‌خواهد با تغییر فرهنگ‌ها به این هدف برسد.

فرمانده سپاه شهرستان دشتستان نیز در این آئین اظهار داشت: یادواره شهدا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باعث توسعه روحیه ایثار و از خودگذشتگی در جامعه می شود.

سرهنگ نعمت‌الله غلامپور عاشورا را درسی بزرگ دانست و ادامه داد: باید از واقعه عاشورا درس بگیریم و در زندگی خود به کار ببریم.

در این آئین از خانواده‌های شهدای فاریاب تجلیل شد. همچنین برنامه مداحی و عزاداری نیز بخش دیگری از یادواره شهدا بود.