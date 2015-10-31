ضرورت ارتباط مستمر هیئات با عالم ربانی برای جلوگیری از روزمرگی

ابوذر بیوکافی، مداح جوان اهل بیت در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تفاوت هیئت با سایر تشکل های فرهنگی و مذهبی گفت: یک از مهمترین و متفاوت ترین مولفه های هیئت نسبت به تشکل های دیگر جذابیت آن است و شاید مهمترین عامل جذابیت هیأت و مجالس عزاداری عنصر عاطفه و روح معنوی حاکم بر این مجالس است. در حقیقت عنصر عاطفه مانند میدان مغناطیس است که همه چیز را به خود معطوف می کند و باید گفت عاطفه مغناطیس القلوب است و به خاطر قدرت شگفت انگیزش تمامی انسان ها را جذب می کند.

ابوذر بیوکافی گفت: این عاطفه توام با معنویت منجر به آرامش و صفای باطن و حس نجات یافتگی در انسان می شود و این اتفاقات بعد از هر مجلس روضه در روح و جان انسان نمایان می شود. حقیقتاً اینها که گفته شد گمشده انسان امروزی است. وجه تمایز هیأت با تشکلهای دیگر مسأله وجود امام معصوم(ع) است. علت شکل گیری هیأت، امام معصوم است و همه چیز حول محور او شکل می گیرد. هیچ تشکلی چنین شاخصه ای را ندارد. عامل زوال نیافتن هیأت ها هم همین است.

وی پیرامون یکی از آفات هیئات امروز این گونه بیان داشت: یکی آفات بزرگ هیئات، روزمرگی است و این آسیب با ارتباط مستمر با عالمی ربانی که خط و مشی تعیین کند درست می شود.

وی پیرامون اینکه هیئتها باید به مثابه یک کلاس درس باشد، گفت: رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی های خود می فرمایند هیئتهای مذهبی باید کلاس درس باشد. یعنی اگر کسی ده جلسه یا یک دهه رفت پای منبر نشست، آخر دهه احساس کند یک مطلب را فهمیده است. این مطلبی که حضرت آقا فرمودند کارکرد اصلی هیات است و برای رسیدن به این مهم باید تمامی ارکان هیات غنی سازی علمی و محتوایی شود. از این رو باید تمامی ارکان هیأت اعم از سخنران و مداح و شاعر و مدیر، دارای سطح علمی و تخصصی قابل قبولی باشند. لازمه دستیابی به این سطح، آموزش تخصصی است. که متاسفانه در بسیاری از بخشها حتی سرفصل و مبانی وجود ندارد.

این مداح اهل بیت در پایان گفتگوی خود با مهر پیرامون اینکه هیئتها چگونه می توانند در مقابل نفوذ دشمن سد ایجاد کنند، این گونه اظهار داشت: با توجه به ظرفیت و مقبولیت بی نظیر هیأت در اجتماع؛ با روشنگری و تبیین می شود نقشه های دشمن را نقش بر آب کرد. بخش بعدی سوال شما بسیار مهم است ای کاش برای نفوذ دشمن هزاران مقاله و کتاب تدوین شود. متاسفانه هنوز خیلی ها یا غافلند یا به نفوذ دشمن قائل نیستند اما اگر مقابله با نفوذ دشمن را یکی از وظایف هیات ها در نظر بگیریم باید مدل سازی جدیدی در قالب هیأت ها صورت بگیرد؛ مدل تبلیغی تربیتی یعنی مجموعه ای با ساختاری هیاتی و رویه تربیتی. اگر این مهم اجرا شود قطعاً شاهد تربیت نسلی نفوذ ناپذیر خواهیم بود. راه مقابله با نفوذ دشمن مسدود کردن راههای نفوذ است. باید محیط امن به وجود آورد و از آنجایی که دشمن از طریق افراد نفوذ می کند و به اهداف خود می رسد می توان با تربیت نسلی همسو آن محیط امن را به وجود آورد و افراد و جامعه را واکسینه کرد.