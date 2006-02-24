هتك حرمت ائمه اطهار و پيامبر اسلام(ص) براي ايجاد تفرقه بين مسلمانان است

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج ، حجت الاسلام محسن كازروني در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته كرج افزود: پيروزي هاي اخير مسلمانان در فلسطين، مجلس عراق و افغانستان، دشمنان را آشفته كرده است و به همين دليل دست به اين قبيل اعمال مذبوحانه مي زنند.

كازروني خاطرنشان كرد: بي شك مسلمانان حرمين شريفي را كه مورد اهانت قرار گرفته باشكوه تر از گذشته خواهند ساخت؛ اما دشمنان بدانند كه با اين كارها مسلمانان جهان را بيش از پيش يكدل و همزبان خواهند كرد.

وي با دعوت از اقشار مختلف جامعه براي مشاركت در ساخت حرمين شريفين عسگريين تصريح كرد: ساخت سريع اين دو حرم شريف، اميد دشمنان را به ياس بدل خواهد كرد.

خطيب جمعه كرج اظهار داشت: پيروزي اميد بخش حماس در سرزمينهاي اشغالي فلسطين، يكدست شدن مجلس عراق با حضور اكثريت مسلمان و كشور مسلمان افغانسان از جمله عواملي هستند كه استكبار را از اهداف شوم خود دور كرده اند و هم اكنون ترفند ايجاد تفرقه در بين مسلمان دستاويز آنان شده است.

وي ادامه داد: ايران اسلامي به عنوان مركز شيعيان نقطه نفوذناپذير دشمنان است و دشمن با انواع اقدامات خصمانه سعي در ايجاد دشمني و نقاق بين جامعه اسلامي ايران و نيز مسلمانان دارد.

امام جمعه كرج گفت: در شرايط حاضر دست زدن به اقدامات مشابه به فرمايش مقام معظم رهبري به صلاح امت اسلامي نيست و برترين راه، اعتراض و محكوميت قاطع اين اعمال است.

حجت الاسلام كازروني يادآور شد: ايران با اقتدار به سمت دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز حركت مي كند و غرب چاره اي جز پذيرش ايران داراي فن آوري هسته اي ندارد و همين امر منجر به اقتدار بيشتر ايران خواهد شد.

وي با تاكيد بر اتحاد جهان اسلام بيان داشت : توطئه هاي مختلفي كه ايادي استكبار در كشورهاي مسلمان مرتكب آن مي شوند، نشان از ناتواني استكبار و حاميانش در مقابل اراده مستحكم مسلمانان است.

نمازجمعه اين هفته كرج با راهپيمايي باشكوه هزاران تن از نمازگزاران از تكاياي عزاداري و مساجد به سمت مصلاي بزرگ كرج آغاز شد و با شعارهاي كوبنده آنها در محكوميت اعمال تروريستي اخير استكبار به پايان رسيد.

اكثر نمازگزاران و راهپيمايان امروز شهرستان كرج را جوانان و نوجوانان تشكيل مي دادند كه با حمل پرچمهاي سياه و دست نوشته هاي خود هتك حرمت حرمين شريفين امام هادي و امام حسن عسگري عليهما سلام را محكوم كرده بودند.

دهها دسته عزادار ازاقصي نقاط شهرستان كرج نيز در نمازجمعه امروز اين شهرستان حاضر شدند.