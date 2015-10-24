اوج عزاداری سوگواران در عاشورا/ گناوه در ماتم سالار شهیدان گریست

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداری‌های مردم گناوه از شب عاشورا تا پیش از نماز ظهر روز عاشورا ادامه داشت و عزاداران پس از نماز ظهر خود را آماده تجمع بزرگ عاشورائیان در امامزاده سلیمان ابن علی (ع) کردند.

دیشب نیز همچون شب‌های پیشین ماه محرم از هر گوشه شهر صدای عزاداری سوگواران حسینی به گوش می‌رسید و هیئت‌های زنجیرزن و سینه‌زن در تمام این مناطق به اجرای برنامه‌های خود با حضور انبوه عزاداران حسینی کردند.

مردم مومن و پاک سرشت شهر گناوه شب عاشورا را به پاس شب‌زنده‌داری شهدای کربلا تا اوایل صبح شب زنده‌داری کردند و با قرائت زیارت عاشورا و قرآن خوانی و گاهی با سینه زنی به شهدای کربلا اظهار ارادت کردند.

عزاداری در حسینیه حضرت زینب (س)

در کوی عبدامام و در حسینیه حضرت زینب (س) مراسم زنجیرزنی، مراسم سنج و دمام و سینه زنی سنتی برگزار شد و عزاداران بعد از آن به اجرای «یزله» پرداختند.

هیئت متوسلین به حضرت زینب کبری (س) در کوی عبدامام و در خیابان رزمندگان شهر گناوه قرار داد که هر ساله در این دهه محرم و در ماه صفر برنامه های مذهبی خود را به صورت مداوم انجام داده و از جمله هیئت های مطرح در زنجیرزنی در گناوه است.

در هیئت ثارالله مهاجران افغانی مقیم گناوه، عشق به امام حسین (ع) مرز نمی شناخت و شکوه عزاداری این مهاجران همگان را متعجب ساخت.

عزاداری در روستای مال خلیفه

در روستای مال خلیفه به فاصله کمتر از یک کیلومتری شهر گناوه، حسن توزی از مداحان برجسته شهرستان گناوه و جنوب کشور در مسجد امام سجاد (ع) این روستا نوحه خوانی داشت.

این مداح صاحب سبک ابتدا با نوحه «شیعه به سر زن» نوحه خوانی را آغاز کرد و سپس نوحه «هنگام وداع است خواهر من» و سپس «شیعه باز است و غم» به سراغ «واحد» اول نوحه خوانی خود یعنی «در کربلا شورش و محشر بود امشب» رفت.

در دهه اول محرم، هیئت مسجد امام سجاد (ع) روستای مال خلیفه از مداحان برجسته نظیر کربلایی حسن توزی، بردستانی، شهمرادی و شیرافکن برای اجرای نوحه خوانی در مراسم سینه زنی سنتی بهره گرفت.

در روزهای تاسوعا و عاشورا هم مراسم روضه خوانی، سینه زنی، نماز جماعت روز عاشورا و توزیع غذای نذری بین عزاداران سالار شهیدان از جمله برنامه های این هیئت است.

عزاداری در حسینیه معتمدی گناوه

در حسینیه معتمدی گناوه نیز برنامه زنجیرزنی برگزار شد و سوگواران حسینی در ابتدا در این حسینیه به این طریق به سالار شهیدان اظهار ارادت کردند.

دسته مطرح و مشهور سنج و دمام زن حسینیه معتمدی که دارای سبک خاص خود در اجرای این برنامه است و بسیار پرشور این برنامه را انجام می دهد، از کوچه های اطراف حسینیه وارد حسینیه شد که خیل عظیم عزاداران برگرد آنها جمع شدند.

دسته های زنجیرزن در روز عاشورا در نقاط مختلف شهر گناوه زنجیرزنی کردند و سپس عزادارن به سینه زنی سنتی با حضور در اماکن مذهبی پرداختند و بعد از آن نیز نماز ظهر عاشورا را با اندوه بسیار در سوگ سالار شهیدان اقامه کردند.

خبرنگار: حسین غلامی