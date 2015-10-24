تحت تحریم برخی شبکه های نزدیک به دولت هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، بولنت آرنیج معاون سابق نخست وزیر ترکیه در گفتگو با شبکه سی ان ان ترک گفت تحت تحریم برخی شبکه های دولتی ترکیه از جمله تی آر تی است.

ارنیج گفت: من از سوی برخی شبکه ها که گفته می شود دوست من هستند تحریم هستم. من هیچگونه دعوت نامه ای از سوی آنها دریافت نمی کنم از جمله شبکه تی آر تی که من ریاست آن را بر عهده داشتم. من فقط می توانم در شبکه های خاصی حضور پیدا کنم.

وی گفت حتی برخی از افراد که از نخست وزیر سابق «رجب طیب اردوغان» تقدیر می کردند نیز تحت تحریم هستند.

آرنیچ در زمانی که معاون نخست وزیر ترکیه بود ریاست شبکه تلوزیونی تی آر تی و خبرگزاری آناتولی ترکیه را عهده دار بود.