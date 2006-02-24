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۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۰۴

رژيم صهيونيستي :

نخست وزير جديد فلسطين را ترور مي كنيم

نخست وزير جديد فلسطين را ترور مي كنيم

رئيس سابق سازمان اطلاعات داخلي رژيم صهيونيستي(شين بت) تهديد كرد كه رژيم صهيونيستي اسماعيل هنيه نخست وزير دولت جديد فلسطين را ترور خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، آوي ديخترتهديد كرد كه در صورت هرگونه عمليات ضد اسرائيلي حماس ، اسماعيل هنيه نخست وزير آينده تشكيلات خودگردان فلسطين ترور خواهد شد.

" آوي ديختر" عامل ترور شيخ احمد ياسين و عبدالعزيزالرنتيسي و عضو برجسته حزب حاكم رژيم صهيونيستي درگفتگو با روزنامه اسرائيلي" يديعوت آحارونوت " افزود: انتخاب هنيه به عنوان نخست وزير آينده تشكيلات خودگردان فلسطين نبايد به وي هرگونه مصونيت بدهد.

وي گفت : من هيچ گونه مصونيتي را براي نخست وزير آينده تشكيلات خودگردان فلسطين نمي بينم.

رئيس سابق شين بت ادعا كرد:به اعتقاد من اسماعيل هنيه يك تروريست است و هرگاه حماس دست به حمله تروريستي بزند اسرائيل  تصميم مي گيرد به عمليات ترورهدفمند پاسخ دهد .

به گفته وي،: نخست وزير آينده تشكيلات خودگردان فلسطين هدف عمليات تروريستي اسرائيل قرار خواهد گرفت، زيرا حماس نمي تواند بدون موافقت وي دست به حمله بزند .

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) كه پيروزي چشمگيري در انتخابات پارلماني اخير فلسطين در 25 ژانويه(5 بهمن) به دست آورد به رسميت شمردن اسرائيل و كنار گذاشتن مقاومت بر ضد اشغالگران را به عنوان پيش شرطهاي غرب و حاميان اسرائيل براي كمك به تشكيلات خودگردان رد كرده است .

ديختردر دوره مسئوليت خود به ترور هدفمند اعتقاد  داشت؛وي عامل ترور شيخ احمد ياسين بنيانگذار ورهبر معنوي جنبش حماس و عبدالعزيز الرنتيسي يكي از رهبران حماس درحملات هوايي اسرائيل است.

کد مطلب 294897

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