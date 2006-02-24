نخست وزير جديد فلسطين را ترور مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، آوي ديخترتهديد كرد كه در صورت هرگونه عمليات ضد اسرائيلي حماس ، اسماعيل هنيه نخست وزير آينده تشكيلات خودگردان فلسطين ترور خواهد شد.

" آوي ديختر" عامل ترور شيخ احمد ياسين و عبدالعزيزالرنتيسي و عضو برجسته حزب حاكم رژيم صهيونيستي درگفتگو با روزنامه اسرائيلي" يديعوت آحارونوت " افزود: انتخاب هنيه به عنوان نخست وزير آينده تشكيلات خودگردان فلسطين نبايد به وي هرگونه مصونيت بدهد.

وي گفت : من هيچ گونه مصونيتي را براي نخست وزير آينده تشكيلات خودگردان فلسطين نمي بينم.

رئيس سابق شين بت ادعا كرد:به اعتقاد من اسماعيل هنيه يك تروريست است و هرگاه حماس دست به حمله تروريستي بزند اسرائيل تصميم مي گيرد به عمليات ترورهدفمند پاسخ دهد .



به گفته وي،: نخست وزير آينده تشكيلات خودگردان فلسطين هدف عمليات تروريستي اسرائيل قرار خواهد گرفت، زيرا حماس نمي تواند بدون موافقت وي دست به حمله بزند .

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) كه پيروزي چشمگيري در انتخابات پارلماني اخير فلسطين در 25 ژانويه(5 بهمن) به دست آورد به رسميت شمردن اسرائيل و كنار گذاشتن مقاومت بر ضد اشغالگران را به عنوان پيش شرطهاي غرب و حاميان اسرائيل براي كمك به تشكيلات خودگردان رد كرده است .

ديختردر دوره مسئوليت خود به ترور هدفمند اعتقاد داشت؛وي عامل ترور شيخ احمد ياسين بنيانگذار ورهبر معنوي جنبش حماس و عبدالعزيز الرنتيسي يكي از رهبران حماس درحملات هوايي اسرائيل است.