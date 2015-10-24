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۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۳۰

هیئت پارلمانی روسیه در دمشق

هیئت پارلمانی روسیه در دمشق

بعد از دیدار روسای جمهور سوریه و روسیه هیئت پارلمانی روس راهی دمشق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بعد از دیدار بشار اسد رئیس جمهور سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو امروز یک هیئت پارلمانی روسیه وارد دمشق شد.

«الکساندر یوشنکو» که یکی از اعضای این هیئت اعامی روسیه به دمشق گفت: برنامه سفر نمایندگان پارلمان روسیه شامل چند نشست با همتایان خود در پارلمان سوریه، اعضای دولت و رهبران مسیحی است.

وی همچنین گفت هیئت پارلمانی روسیه اعلام کرد این هیئت سه تن مواد غذایی برای کودکان سوری با خود به دمشق آورده است.  

یوشنکو  با اشاره به این نکته که این دیدار پس از مذاکرات «ولادیمیر پوتین» و «بشار اسد»‌رؤسای جمهور روسیه و سوریه صورت گرفته است، تصریح کرد این سفر اهمیت زیادی دارد.

کد مطلب 2948979
پیمان یزدانی

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