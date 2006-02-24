موج اعلام انزجار و محكوميت فاجعه سامرا

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شوراي هماهنگي تبليغاتي اسلامي در بيانيه اي آورده است: اقدام تروريستي در حرم مطهر امام هادي و امام عسكري (عليهماالسلام)، همانطور كه رهبر فرزانه انقلاب فرموده اند، بي شك جنايتي سياسي است كه با اهداف مشخص، در سازمانهاي جاسوسي و اطلاعاتي اشغالگران آمريكايي، انگليسي و صهيونيستها طراحي شده است. اين جنايت در درجه اول ايجاد تفرقه مذهبي در مردم عراق و سپس در جهان اسلام را دنبال مي كند. اما شيعيان و همه ارادتمندان اهل بيت عصمت و طهارت در ايران، عراق و همه جهان اسلا مبا درك دقيق اهداف شوم اين توطئه خبائث آميز، ضمن اعلام انزجار عميق از طراحان، آمران و عاملان اين حادثه نفرت انگيز، همچون گذشته وحدت امت اسلام را تنها راه مقابله با دشمنان قسم خورده اسلام مي داند و با هوشياري كامل، اجازه نمي دهد اهداف پليد آمريكا و انگليس صهيونيسم از اين جنايت فراموش ناشدني ، تحقق يابد. اما جنايتكاران حرمت شكن بي ادب و گستاخ بدانند كه مسلمانان اين جنايت را در حافظه تاريخي و فهرست بلند تبهكاري خشونت طلبان روزگار ثبت و ضبط خواهند كرد و بي ترديد وحدت عمل اديان الهي در راه پاسداري از حرمت اماكن مقدس در عالم، جلوه اي ستودني از فطرت انساني و وجدان ديني و پاسخي روشن بر ابطال توطئه ها و دشمني هاست.

دبير كل جمهه مردمي ايران اسلامي طي بيانيه اي تصريح كرد: صهيونيست هاي هولوكاست واقعي را بر عليه مسلمانان در پاكستان، لبنان، سوريه و عراق و افغانستان در دهه اخير توسط اعمال و مزدوران خود شروع كرده و مي خواهند قدرت مسلمانان را به انحاء مختلف در جهان كم كرده و دائما هتك حرمت به مقدسات همچنين اسلام ستيزي و ساير اقدامات تروريستي را در دستور كار دارند. دامن زدن به اختلافات مذهبي و استمرار حضور خارجيان و عدم امنيت و ناامني مخصوصا در عراق و ديگر كشورهاي اسلامي و انقلابي را با شيوه هاي قرون وسطائي شاهد هستيم.

محمدرضا ميرتاج الديني نماينده مردم تبريز در محكوميت انفجارهاي تروريستي سامرا گفت: اين بار دشمن بازشت ترين شيوه ها و توهين به مقدسات اسلام به عرصه آمده است و توهين روزنامه پرتيراژ دانماركي و حمايت از سوي بعضي كشورهاي اروپايي به نبي اكرم (ص) و فاجعه سامرا عداوت و عمق دشمني آنان را نشان داد. راهپيمايي و تظاهرات ميليوني مسلمانان در كشورهاي اسلامي و حتي مسلمانان كشورهاي اروپايي، حاكي از بيداري اسلامي است.

سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي در بيانيه اي جنايت استكبار در انفجار حرم هاي مطهر حضرت امامين عسگريين (ع) را محكوم و آورده است: در ماهي كه امت اسلام داغدار مظلوميت سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين (ع) است فاجعه اي ديگر مظلوميت آل طاها و اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) را بيشتر نمايان ساخت. حادثه بمب گذاري بارگاه ملكوتي امامان معصوم (ع) دل هر آزاده اي را به درد آورده و وجدان بيدار آزاد انيدشان جهان را به اين نكته متوجه مي سازد كه توطئه هاي پي در پي استعمار غرب بويژه سردمداران آنان آمريكا و انگليس در بلاد اسلامي هدفي جز تفرقه و جدايي برادران شيعه و سني را تعقيب نمي كند مردم آگاه و مسلمان عراق اعم از شيعه و سني خود بهتر از هر كس از نيات پليد استثمارگران غرب آگاهند و با خويشتنداري خود و عدم هرگونه حركتي كه خلاف مصالح امت اسلامي باشد بر تمام حركات مذبوحانه اشغالگران عراق اسلامي خط بطلان كشيده و بيش از پيش همبستگي خود را حفظ خواهند كرد.

رئيس مجتمع فرهنگي بلال سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز با اشاره به حادثه تروريستي سامرا گفت: توطئه هاي برزگي در كار است و استكبار خواب هايي ديده است كه هر چند اين خوابها تعبير نخواهد شد اما بايد هوشيار باشيم. حجت الاسلام و المسلمين اديب يزدي در يازدهمين كنگره بزرگداشت 200 شهيد شمال غرب تهران منطقه كن و سولقان گفت: دشمنان با اين اقدام شوم خود به جايي نخواهند رسيد. رئيس مجتمع فرهنگي بلال تصريح كرد: دشمنان پيش از اين اقدام تروريستي، به ساحت مقدس پيامبر گرامي اسلام توهين كردند در حالي كه نبي مكرم اسلام احترام خاصي به پيامبران اديان الهي به ويژه حضرت عيسي (ع) قايل بودند. حجت الاسلام اديب يزدي هدف استكبار و تروريست ها را از اين اقدام، از بين بردن غيرت و حميت ديني مردم عنوان كرد و افزود: دشمنان اسلام در عراق و افغانستان نيز توطئه هايي براي قلب هويت ديني مردم برنامه ريزي كرده اند.