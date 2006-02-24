نتايج اوزان مختلف دورچهارم مشخص شد

به گزارش خبرنگار" مهر" ازساري در دورچهارم رقابتها در وزن 60 كيلوگرم يوندروكوئينتانا توانست 2 برصفر شهرام اميد را شكست دهد وهمچنين درهمين وزن محمد اصلاني با عليرضا درويشي رقابت كرد كه درپايان محمد اصلاني عليرضا درويشي را با نتيجه 2 بر صفر شكست داد.

در وزن 74 كيلوگرم و دردوره چهارم ايوان فونورا كوبايي جلال لطيفي ازكشورمان را با نتيجه 4 بريك شكست داد وهادي حبيبي نيز مهدي منصوري را با همين نتيجه مغلوب كرد. در وزن 84 كيلوگرم شعبانعلي غفاري 2 بريك سعيد ابراهيمي را شكست داد ومجيد خدايي 3 بر يك از سد سعيد واگذار گذشت. دور سوم ودر وزن 120 كيلوگرم بين حميد سيفي و ناصر دليري با نتيجه 2 بريك به نفع حميد سيفي خاتمه يافت وهادي پورعليجان و عليرضا قرائي با هم رقابت كردند كه هادي پورعليجان برنده اين ديدار شد.

با برگزاري اين رقابتها تكليف اوزان مختلف براي حضور در دوربعد مشخص شد كه به شرح ذيل مي باشد: در60 كيلوگرم يوندروكوئينتانا كوبايي با محمد اصلاني بايد رقابت كند وهادي حبيبي با ايوان فونوراكوبايي در دورفينال با هم به رقابت مي پردازند.

برپايه اين گزارش در وزن 84 كيلوگرم شعبانعلي غفاري با مجيد خدايي و در120 كيلوگرم حميد سيفي با هادي پورعليجان رقابت خواهد كرد و بازندگان بايد با هم رقابت كنند تا نفرسوم هر وزن مشخص شود.