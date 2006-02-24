مهدي مصطفوي: زمينه هاي تكميل طرح روسيه به خوبي فراهم است / پكن به ايفاي نقش فعال تر در موضوع هسته اي علاقمند است

مهدي مصطفوي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اينكه در حال حاضر فعاليتهاي غني سازي ايران در نطنز در مقياس كوچك و تحت نظارت آژانس در حال انجام است، افزود : اين فعاليتها طبق ان پي تي حق مسلم ماست و ادامه پيدا خواهد كرد ولي درعين حال آمادگي داريم براي گسترش كار با روسيه يا مجموعه اي از كشور ها در اين زمينه همكاري كنيم.



وي در خصوص حضور معاون وزير امور خارجه چين در تهران همزمان با دور سوم مذاكرات ايران و روسيه كه با سفر رييس انرژي اتمي روسيه در جريان است، گفت : ما در خصوص بحث هسته اي تاكنون مذاكرات خوبي با چين كه از اعضاي دائم شواري امنيت و آژانس بين المللي انرژي اتمي است، داشته ايم و طبيعي است كه رايزني هايمان را با چين ادامه دهيم بويژه در شرايطي كه پكن نيز علاقه مند به ايفاي نقشي فعال در حل موضوع هسته اي ايران است .



مصطفوي در خصوص آينده موضوع هسته اي ايران و احتمال ارجاع موضوع به شوراي امنيت اظهار داشت : هيچ مبناي حقوقي براي ارجاع موضوع به شوراي امنيت وجود ندارد و صرفا ملاحظات سياسي برخي كشورها براي محدود كردن فعاليت هاي تحقيقاتي ايران زمينه ساز چنين تهديداتي شده است.

وي با اشاره به همكاري هاي شفاف و گسترده و بي سابقه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي در سه سال گذشته و رفع ابهامات آژانس تاكيد كرد : شرايط ادامه بررسي موضوع ايران به راحتي در آژانس مهيا است و هرگونه ارجاع موضوع به شوراي امنيت در حاليكه همكاريهاي ايران به روشني ادامه دارد خلاف فلسفه وجودي آژانس بين المللي انرژي اتمي است.



قائم مقام وزير امور خارجه با اشاره به نشست ماه جاري آژانس بين المللي انرژي اتمي و گزارش كامل مدير كل آژانس در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران ابراز اميدواري كرد كه آژانس و البرادعي تسليم فشارهاي سياسي نشوند.



وي در خاتمه بر اراده ايران براي ادامه مذاكرات هسته اي با اروپا، روسيه، چين و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد تاكيد كرد و به "مهر" گفت : جمهوري اسلامي ايران با تمام توان براي آگاه سازي مسئولان ساير كشورها در خصوص فعاليتهاي هسته اي اش تلاش مي كند تا در شرايطي كه مقامات آمريكا و رژيم صهيونيستي در تلاش براي جوسازي عليه فعاليتهاي هسته اي ايران هستند ، با روشنگري ها تب مصنوعي شوراي حكام را آرام كند.