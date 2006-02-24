با همپيمانانمان به جنگ با تروريسم ادامه مي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، جرج بوش امروز گفت : تروريستها نمي توانند ما را شكست بدهند بنابراين ما بر آنها پيروزخواهيم شد.



رئيس جمهوري آمريكا تصريح كرد: پس ازحادثه 11 سپتامبر(2001 ) استراتژي جديدي را براي حمايت از ملت آمريكا درپيش گرفتيم .



بوش با بيان اينكه ما با تروريستها مبارزه كرديم و همچنان درجبهه مبارزه با آنها هستيم، اظهار داشت: ما درك مي كنيم كه بايد تروريست ها را حتي در خارج از آمريكا شكست دهيم تا اينكه ما با آنان درداخل آمريكا روبرونشويم، ثانيا ما براي همه روشن و آشكار كرديم كه آمريكايي ها هيچ تفاوتي بين تروريست ها وكشورهايي كه به تروريست ها پناه مي دهند، قائل نمي شوند، زيرا كشورهايي كه تروريستها را درخود پناه مي دهند خطا كارو گناهكار هستند و آنها دشمن آمريكا هستند.



اظهارات تكراري بوش در قبال مبارزه با تروريسم در حالي است كه حداقل در مورد عراق و افغانستان كه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم و برقراري آزادي و امنيت به آن كشورهاي حمله كرد،همچنان به ويژه در عراق دهها عمليات تروريستي عليه تاسيسات زيربنايي و شهروندان عراقي صورت مي گيرد، در حالي كه بيش از يكصد و سي هزار نظامي آمريكايي هيچ اقدامي براي جلوگيري از اين اقدامات تروريستي و حفظ جان مردم عراق انجام نمي دهند.



افشاگري روزنامه جمهوريت تركيه مبني بر اينكه سازمانهاي جاسوسي آمريكا و اسرائيل طراحي انفجارهاي تروريستي در حرمين شريفين امامان شيعه در سامرا و هتك حرمت اين اماكن مقدس را برعهده داشته اند، نشان مي دهد كه آمريكايي ها خود عامل به وجود آمدن گروههاي مسلح تكفيري هستند كه آنها را براي اجراي اهداف پليد خود در منطقه و گسترش سلطه خود بر كشورها و ملتهاي منطقه حمايت مي كنند.