علي عسگري: مهندسين ايراني براي ترميم گنبد حرم اعلام آمادگي كردند

علي عسگري در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود : مهمترين وظيفه رهبران كشورهاي اسلامي در قبال اين واقعه مراقبت از اتحاد موجود ميان مردم مسلمان است .
وي اظهار داشت : پس از توهين به پيامبر اسلام (ص) در حقيقت يك اتحاد بي سابقه ميان مسلمانان جهان ايجاد شد و اين اقدام توسط آمريكا و صهيونسيم بين الملل براي تضعيف اتحاد موجود انجام شده است.
نايب رييس كمسيون اصل نود تصريح كرد : در سمينار نظام مهندسي ايران بيانيه رسمي با موضوع اعلام آمادگي براي ترميم گنبد امام هادي (ع) توسط مهندسين ايراني حتي بهتر از گذشته با كمك مردم عراق ، صادر شد .
وي گفت : به منظور نشان دادن وحدت ميان مذاهب اسلامي نماز جمعه فردا در بسياري از شهرها ميان اهل تسنن و تشيع به صورت مشترك برگزار خواهد شد.
عسگري در پايان خاطرنشان كرد : وقت آن است كه دولت اسلامي روي كار آمده در عراق اشغالگران را براي خروج خود تحت فشار قرار دهند و امنيت عراق را مستقلا در دست گيرند.
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