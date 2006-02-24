علي عسگري: مهندسين ايراني براي ترميم گنبد حرم اعلام آمادگي كردند

علي عسگري در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود : مهمترين وظيفه رهبران كشورهاي اسلامي در قبال اين واقعه مراقبت از اتحاد موجود ميان مردم مسلمان است .

وي اظهار داشت : پس از توهين به پيامبر اسلام (ص) در حقيقت يك اتحاد بي سابقه ميان مسلمانان جهان ايجاد شد و اين اقدام توسط آمريكا و صهيونسيم بين الملل براي تضعيف اتحاد موجود انجام شده است .

نايب رييس كمسيون اصل نود تصريح كرد : در سمينار نظام مهندسي ايران بيانيه رسمي با موضوع اعلام آمادگي براي ترميم گنبد امام هادي (ع) توسط مهندسين ايراني حتي بهتر از گذشته با كمك مردم عراق ، صادر شد .

وي گفت : به منظور نشان دادن وحدت ميان مذاهب اسلامي نماز جمعه فردا در بسياري از شهرها ميان اهل تسنن و تشيع به صورت مشترك برگزار خواهد شد .