روند مذاكرات با روسيه تا كنون مثبت بوده است / همزماني سفر هيات هاي روسيه و چين به معناي برگزاري مذاكرات سه جانبه نيست

دكتر انتظامي سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص مذاكرات هيات هاي روسيه و چين به تهران توضيح داد.



انتظامي در پاسخ به اين سئوال كه طرح روسيه در چه مرحله اي از بررسي قرار دارد گفت : دوطرف ايراني و روس همچنان در حال گفت وگو درباره طرح مسكو هستند و اميدواريم به راه حل مشتركي برسيم كه همزمان متضمن پاسداشت حقوق ايران و رفع نگراني هاي ادعايي كشورهاي غربي باشد.



وي از ارزيابي اين گفت وگوها خودداري و تاكيد كرد : روند مذاكرات تاكنون سازنده بوده است اما با توجه به اينكه جلسات كاري دو طرف فردا در تهران آغاز مي شود ، پيشاپيش نمي توان نتيجه گفت وگوها را ارزيابي كرد.



سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي درعين حال ابراز اميدواري كرد اين گفت وگوها و رفت وآمدها به نتيجه مثبت برسد.



وي تصريح كرد : با توجه به اينكه تاكنون فعاليتهاي تحقيقاتي خود را در مقياس كوچك و در چارچوب مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي از سر گرفته ايم اين آمادگي براي يافتن فرمول قابل قبولي براي غني سازي وجود دارد.



وي در خصوص همزماني سفر معاون وزير امور خارجه چين با سفر هيات روس توضيح داد : همزماني اين دو سفر الزاما به معناي برگزاري مذاكرات سه جانبه نيست .



انتظامي افزود : جمهوري اسلامي ايران از همه ظرفيت ها براي راهگشايي منطقي موضوع هسته اي خود استفاده مي كند ، به همين جهت از بازيگراني كه ادعاي تاثيرگذاري در معادلات جهاني را دارند نيز انتظار دارد به حل مساله كمك كنند و به سهم خود از تلاشهاي آنان استقبال مي كند.



انتظامي در خصوص جنجال بر سر ازسرگيري فعاليتهاي هسته اي ايران بعد از 2سال ونيم تعليق توضيح داد : كليه تعليق هاي قبلي به صورت داوطلبانه بوده و الزام آور نبودن توافقات در اين خصوص در بيانيه ها و قطعنامه هاي آژانس نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، از اينرو واكنش برخي دولتها به ازسرگيري فعاليتها مبناي حقوقي ندارد.



سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در پايان گفتگو با "مهر" تصريح كرد : ايران كشور مسئولي است و عضويت در "ان.پي.تي" و تمامي تلاشهاي اعتمادساز و حتي اجراي داوطلبانه پروتكل لحاقي در 2 سال گذشته مويد اين نكته است كه تهران خود را در برابر معاهدات بين المللي مسئول مي داند و تلاش دارد به حق مصرح خود در اساسنامه آژانس از طريق مسالمت آميز دست يابد.