ملي پوشان ايراني جام را در خانه نگه داشتند // كوبايي ها حريف تيم ملي ايران نشدند

به گزارش خبرنگار" مهر" ازساري اين مسابقات پس از دوروز رقابت با قهرماني كشورمان به پايان رسيد. ملي پوشان كشتي كشورمان با كسب امتياز تيمي 66 امتياز برسكوي قهرماني ايستادند وتيمهاي كوبا با 58 امتياز و ارمنستان با 16 امتيازبه ترتيب درمكانهاي دوم و سوم قرارگرفتند. ضمن اينكه روسيه با 13 امتياز، كره شمالي با 12 امتياز وپاكستان با 6 امتياز درمكانهاي بعدي قرارگرفتند.

بنابراين گزارش در پايان اين رقابتها نتايج ذيل بدست آمد:

در وزن 60 كيلوگرم يوندروكوئينتان كوبايي مقام اول، محمد اصلاني دوم وهمچنين سعيد صالحي وكوچونگ چول ازكره شمالي مشتركا سوم شدند.

در وزن 74 كيلوگرم ايوان فونوراكوبائي اول شد، هادي حبيبي دوم و جلال لطيفي و ميثم مصطفي جوكار مشتركا سوم شدند.

در وزن 84 كيلوگرم مجيد خدايي قهرمان بلند آوازه كشورمان مقام اول اين وزن را به خود اختصاص داد وشعبانعلي غفاري دوم وهمچنين سعيد واگذاري وسعيد نيستاني مقام سوم اين رقابتها را ازآن خود كردند.

در وزن 120 كيلوگرم هادي پورعليجان اول شد وحريف ايراني اش حميد سيفي مقام دوم وجواد دماوندي توانست مقام سومي اين وزن را ازآن خود كند.

درحاشيه مسابقات بين المللي كشتي جام جهان پهلوان تختي:

- پهلوان نام آور و بلند آوازه كشتي دنيا امامعلي حبيبي در ايام مسابقات حضور داشت.

- عسگري محمديان، مهدي حاجي زاده ومجيد تركان قهرمانان نام آور كشتي كشورمان درسالن مسابقات حضورداشتند.

- تيمهاي ملي پاكستان، كره شمالي و داغستان ازجمله تيمهايي بودند كه بسيارضعيف ظاهر شده وكمترخودنمايي كردند.

- برخورد مسئولان و كاركنان روابط عمومي فدراسيون كشتي درطول برگزاري مسابقات با نمايندگان رسانه ها چندان مناسب نبود.

- ابوطالب شفقت استاندارمازندران، روحي نماينده مردم ساري درمجلس شوراي اسلامي، اسدالله رضايي رئيس سازمان ليگ كشتي كشور ازجمله ميهمانان ويژه اين مسابقات بودند.

- ازسوي مسوولان تيم ملي كشتي پاكستان هداياي ويژه اي به بهشتيان دبيرفدراسيون كشتي و امامعلي حبيبي قهرمان نام آوازه كشتي كشورهديه شد.

- ازنكات جالب مراسم اختتاميه مداحي و مرثيه سرايي يكي ازمداحان اهل بيت بود كه تماشاگران وعلاقمندان حاضر در سالن مسابقات با سينه زني همراهي كردند.

- خانواده معظم جانبازان، خانواده هاي محترم شهدا و مخصوصا امام جمعه ورزش دوست منطقه زيرآب (حجه الاسلام يكان نژاد) در تمام ايام برگزاري مسابقات در سالن حضور داشتند.

- در ايام برگزاري مسابقات، مسئولين نيروي انتظامي استان مازندران تلاش بسياري در رفع مشكلات ترافيكي مسيرهاي منتهي به محل برگزاري مسابقات انجام دادند.