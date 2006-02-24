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۵ اسفند ۱۳۸۴، ۲۰:۲۹

با ارسال نامه اي براي جلال طالباني؛

رئيس جمهوري پاكستان انفجارهاي تروريستي در اماكن مقدس سامرا را محكوم كرد

رئيس جمهوري پاكستان انفجارهاي تروريستي در اماكن مقدس سامرا را محكوم كرد

پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان انفجارها در حرمين شريفين امام هادي (ع) و امام حسن عسكري (ع) درشهر سامرا را محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري شينهوا، رئيس جمهوري پاكستان با ارسال نامه اي به جلال طالباني رئيس جمهوري عراق درمورد انفجارها در حرمين شريفين گفت : ما از بروز جنگ طائفه اي و تعرض و حمله به مساجد كه بيش از صد كشته برجاي گذاشت، عميقا نگران هستيم .

وي ابراز اميدواري كرد كه  اوضاع متشنج و فضاي خصمانه كنترل شود و آرامش به اين كشور برگردد.

رئيس جمهوري پاكستان افزود : ما خواستار تحقق صلح و رفاه و آسايش براي ملت برادر،عراق هستيم .

تروريستها چهارشنبه هفته جاري در اقدامي گستاخانه حرم مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند، اين اقدام موجي از خشم و انزجار در ميان ملت عراق، شيعيان و همه مسلمانان دوستدار خاندان عصمت و طهارت(ع) به وجود آورده است.

پس ازحادثه هولناك و تروريستي در حرمين عسكريين، افراد فرصت طلب براي ايجاد اختلاف و فتنه ميان شيعه و سني، اين فرصت را غنيمت شمرده و بيش از 130 عراقي را كشته و دهها مسجد اهل تسنن را مورد حمله قرار دادند.  

مراجع ديني شيعه و سني و رهبران سياسي عراق هم خواستار حفظ وحدت و هوشياري و در عين حال خويشتن داري مردم در قبال اين حادثه تروريستي و به شكست كشاندن توطئه تروريستهاي تكفيري شدند.

کد مطلب 294970

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