دو مزدور آلماني اطلاعاتي را در اختيار آمريكايي ها قرار داده بودند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين گزارش تصريح مي كند كه دو مزدور سازمان اطلاعات آلمان زماني كه آمريكا در سال 2003 بغداد را هدف حملات هوايي خود قرار مي داد، در بغداد حضور داشتند و آنها عملا اطلاعاتي را درمورد اهداف نظامي عراق در اختيار ارتش آمريكا قرار دادند.



اين در حالي است كه مسئولان دو گروه پارلماني وابسته به حزب سوسيال دمكرات و حزب مسيحي كه عضو كميسيون نظارت بر دستگاههاي سري آلمان هستند، اعلام كرده اند كه اطلاعات مذكور براي حمله به اهداف عراقي مورد استفاده قرار نگرفته بود و اين اطلاعات نقش تعيين كننده در روند جنگ نداشتند.



اولاف شولز و نوبرت روتگن اعلام كردند كه دولت وقت گردها شرودر صدراعظم سابق آلمان تصميم گرفته بود تا آن دو مزدور را در بغداد با وجود مخالفت خود با جنگ آمريكا نگه دارد و آنها توجيه شده بودند تا اطلاعات نظامي مهم و حساس را تحويل(آمريكايي ها) ندهند.



بر اساس گزارش دولتي كه بخشي از آن روز پنجشنبه منتشر شد، دستگاه اطلاعات خارجي آلمان، هفت بار اطلاعاتي را درباره هفت مركز نظامي از جمله مراكز گارد رياست جمهوري و تاسيسات نزديك به باشگاه افسران نيروي هوايي رژيم سابق و مكاني كه دستگاههاي استخبارات رژيم ساقط شده صدام در اختيار آمريكايي ها قرار داد.



اين در حالي است كه هانس كريستين اشتروبل نماينده حزب سبزها درآلمان اين دو مزدور آلماني را به تسليم اطلاعات مهم به سازمان اطلاعاتي آمريكا و كمك به اين سازمان در حمله به اهداف مورد نظر در عراق متهم كرده است.



دولت آلمان ادعا كرده است كه اطلاعات اندكي كه دو مزدور آلماني به آمريكايي ها دادند، براي حمايت از مكانهاي غير نظامي مانند بيمارستانها يا سفارتخانه ها به كار رفته بود.



از سوي ديگر، سازمان عفو بين الملل، از موضعگيري دستگاههاي اطلاعاتي آلمان در قبال شكنجه بازداشت شدگان در پايگاه گوانتاناموي آمريكا و بازداشت آنها انتقاد كرد، اين سازمان اعلام كرد كه دستگاه سري آلمان با انجام بازجويي از يك شهروند آلماني سوري تبار در زنداني سوري و يك آلماني ترك تبار در گوانتانامو خط قرمز را زيرپا گذاشته است، مسئله اي كه دولت آلمان به آن اعتراف كرده است.

روزنامه زوددويچه سايتونگ و مجله خبري تصويري " پانوراما " در گزارشي تصريح كردند: " ارنست ارولو " هماهنگ كننده سازمان اطلاعات مخفي وقت آلمان در دفترصدراعظم و " آگوست هانينگ " رئيس سازمان اطلاعات اين كشور در آن زمان همكاريهايي را در اين زمينه انجام داده اند .

يكي از مقامات امنيتي عاليرتبه آلمان كه خواست نامش فاش نشود، به روزنامه زوددويچه گفت : اطلاعاتي به دست آمده كه در تاريخ 17 مارس 2003 ميلادي يعني 3 روز پيش از آغاز جنگ عراق دو آژانس خبري متعلق به سازمان اطلاعات آلمان به برخي منابع دست يافته اند .

از سويي ديگر مجله " فوكوس " در گزارشي نوشت : " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه سابق آلمان در تاريخ 16 دسامبر سال 2003 ميلادي در ديدار از امان اطلاعاتي را درباره نحوه عملكرد سازمان اطلاعات اين كشور ارائه داد.