نماينده مردم كاشمر در مجلس: تقويت اخلاق معنوي هدايت صحيح جامعه را موجب مي شود

احمد بلوكيان ، نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد اظهار داشت: تقويت باورهاي ديني مي تواند در بقا و دوام اجتماع اثرات بسياري داشته باشد. چون انسانهاي معتقد به باورهاي ديني، ايمان دارند كه هر عملي از آنها سر مي زند در عالم ديگر از طرف خداوند مورد مؤاخذه قرار مي گيرند، لذا روزي بايد براي كارهايي كه برخلاف عرف جامعه و اجتماع انجام داده اند، پاسخگو باشند .

بلوكيان افزود: نبايد فراموش كرد كه امام خميني (ره) فرمودند : " در محضر خدا نبايد معصيت كرد و خداوند هميشه شاهد رفتار و كردار انساني است". باورهاي ديني جامعه را به سوي خوشبختي و آرامش سوق داده، به سر منزل مقصود مي رسانند و باعث مي شوند جامعه از معضلات و هرج و مرج دور باشد.

رئيس كميته نظارتي كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اخلاق ديني و اخلاق اجتماعي با هم تعريف مي شوند زيرا ابتدا مذهب و ديني كه در خانه و خانواده رشده كرده و به صورت شخصيت در انسان به وجود آمده وارد اجتماع مي شود و سپس اجتماع از همان افراد در همان خانه و خانواده شكل مي گيرد. پس اگر اذهان ابتدا و با گذاشتن وقت بيشتر بازبيني شوند و نگرشي دقيق در دين داشته باشيم مطمئنا جامعه از افرادي لايق و شايسته تشكيل مي شود و زيبايي آن جز به خود اجتماع بر نمي گردد.

بلوكيان افزود: اگر باورهاي ديني نبود و مردم پيشقدم نمي شدند انقلاب به پيروزي نمي رسيد. يكي از عوامل پيروزي همان دين و مذهب بود كه نقش سمبليك را در اين بين ايفا كرد. مردم در هر قشر و مذهبي دست به دست هم دادند و آن پيروزي شكوهمند حاصل شد. عده اي با كمك مالي و عده اي نيز با فدا كردن جان خود براي حفظ خاك و وطن اقدام كردند .