حضور ۵۰۰رسانه در نمایشگاه امسال/ لغوپروانه «۹دی» در دستورکار نیست

حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز دوشنبه ۴ آبان در جریان نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره موضع قبلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر لغو پروانه نشریه «۹ دی» در صورت ارتکاب تنها یک تخلف دیگر و با توجه به اینکه پرونده این نشریه امروز باردیگر به دادگاه رفته است، گفت: امروز هیات نظارت بر مطبوعات به ۳ نشریه تذکر داد و پرونده‌شان را برای رسیدگی به دادگاه رسانه ارجاع داد. این نشریات عبارتند از هفته‌نامه «۹ دی»، روزنامه «وطن امروز» و ماهنامه «چشم‌انداز ایران» که با توجه به تخلفی که انجام داده بودند، هم تذکر گرفتند و هم پرونده‌یشان برای طی مراحل قانونی به دادگاه رفت.

به گفته سخنگوی وزارت ارشاد، هیات نظارت بر مطبوعات یک نهاد فرادستگاهی است که تنها دبیرخانه آن در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است و اعضای آن متشکل از نمایندگانی از سه حوزه، دانشگاه و نهادهای دیگر است و نباید این شائبه به وجود بیاید که هر اتفاقی که در هیات نظارت بر مطبوعات می افتد، این تصمیم وزارت ارشاد است. این شائبه از نظر ما فاقد اعتبار است.

نوش‌آبادی اضافه کرد: در مورد اینکه نشریه ای که تخلفات عدیده‌ای مرتکب می شود، پروانه‌اش باید لغو شود، باید بگویم فعلا مطابق آنچه امروز هیات نظارت بر مطبوعات تصمیم گرفته است، تشخیص این هیات لغو امتیاز نشریه «۹ دی» نبوده و به نظر هم نمی آید که فعلا لغو پروانه این نشریه در دستور کار هیات نظارت بر مطبوعات باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص نمایشگاه امسال مطبوعات و تفاوت آن با دوره قبل در جهت واگذاری امور به صنوف مطبوعاتی ضمن اعلام برگزاری بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات از ۱۶ تا ۲۲ آبان در مصلی تهران از رشد کمی و کیفی این رویداد فرهنگی سخن گفت و تاکید کرد: حدود ۵۰۰ رسانه اعم از روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، خبرگزاری و پایگاه خبری در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. علاوه بر این، حدود یک‌هزار نشریه دانشجویی، دانشگاهی، تشکل‌های صنفی، انجمن رسانه‌ای و مطبوعاتی در نمایشگاه امسال حضور دارند.

سخنگوی وزارت ارشاد با تقدیر از همکاری صنوف مرتبط با حوزه مطبوعات با معاونت امور مطبوعاتی این وزارتخانه برای برپایی این نمایشگاه توضیح داد: سیاست رسمی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایش را با مشارکت صنوف مرتبط برگزار کند. امسال میزان اجاره‌بهای غرفه‌ها را کاهش داده‌ایم، به ویژه برای نشریات بخش خصوصی.

نوش‌آبادی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر علت برگزار نشدن جشنواره مطبوعات در سال جاری به رغم اعلام سال گذشته معاون مطبوعاتی وزیر بهداشت برای برگزاری این جشنواره در سال ۹۴ گفت: این بحث در حال پیگیری است و با توجه به اینکه ما برای برگزاری جشنواره مطبوعات به دنبال مشارکت صنوف مطبوعاتی و استفاده از ظرفیت های غیردولتی هستیم، هنوز تصمیمی در مورد برگزاری جشنواره مطبوعات نگرفته ایم، اما آنچه محرز است این است که این جشنواره در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

سخنگوی وزارت ارشاد بدون اشاره مشخص به این «موعد مقرر» ادامه داد: ما به سمتی خواهیم رفت که این قبیل جشنواره ها را از شکل ملی به شکل استانی سوق دهیم تا اگر احتمالا خلائی در اثر عدم برگزاری جشنواره ملی مطبوعات بوجود آمد، جشنواره های استانی آن را جبران کنند. البته فعلا بنایی برای تعطیلی جشنواره سراسری مطبوعات در دستور کار نداریم.