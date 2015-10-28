این بار داور را سینه دیوار نبرید/فوتبال بازی کنید و مردانه بجنگید

به گزارش خبرنگار مهر، دربی بازها شال و کلاه کرده و برای دربی می‌آیند اما این بار خواسته‌ای هم دارند و آن این است که هر نتیجه‌ای که رقم خورد طرفین آن را بپذیرند و داور را به سینه دیوار نبرند و مردانه بجنگند.

دربی نزدیک است، شوق حالا موج می زند، حتی اگر بازی زشت باشد هم برای آنها که خاطره باز هستند، دربی، دربی است، هر چقدر هم که برخی بگویند زشت بازی می‌کنند تفاوتی ندارد.

بازیکنان باید این را برای همیشه بدانند که مردم فوتبال می‌خواهند، می آیند که جنگ مردانه ببینند، نمی آیند بعد از بازی بگویید داور مقصر بود، آنها اصلا شاید از شما برد هم نخواهند، همینکه خوب فوتبال بازی کنید برایشان کافی است حتی در دربی.

پرویز مظلومی و برانکو ایوانکوویچ و پورحیدری و خوردبین و افشارزاده و طاهری و نظری و دیگران همه باید بدانند که دربی ۸۱ هم مثل هر فوتبال دیگری اشتباه داوری دارد، پس بهانه‌ها را فراموش کنید، جنگجو بودن را به فوتبال برگردانید، نتیجه مهم نیست، فقط بجنگید.

داور را رها کنید، دیگر مردم دوست ندارند از اشتباه داوری چیزی بشنوند، شما بهتر است اشتباهات خودتان در تعویض ها و کوچینگ و ... به یاد بیاورید.

بیایید طرحی نو دراندازید و این بار قول بدهید که داور را مقصر ندانید و او را سینه دیوار نگذارید اگر شکست خوردید آن را به گردن بگیرید. این کمترین تعهدی است که باید نسبت به فوتبال داشته باشید.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و یکمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته یازدهم از پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۵ روز جمعه هشتم آبان ماه به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.