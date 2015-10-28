به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، مراسم اختتامیه بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی همزمان با ایام برگزاری بیست و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۵ آبان در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

جشنواره کتاب سال دانشجویی هر ساله همزمان با ایام هفته كتاب جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد نشاط علمی در مراكز علمی و دانشگاهی كشور، جلب همكاری و حمایت ناشران حوزه دانشگاهی، چاپ آثار دانشجویی، تقویت بنیه علمی دانشجویان با ارائه آثار مكتوب و حمایت از دانشجویان نوقلم برای تولید اندیشه‌های جدید برگزار می‌شود. در این دوره از جشنواره کتاب سال دانشجویی ۵۹۴ اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

این جشنواره از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان زیبا سازی شهر تهران، مرکز اطلاع رسانی بازار کار برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود مراسم اختتامیه بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ روز دوشنبه ۲۵ آبان در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی به نشانی خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر برگزار می‌شود.