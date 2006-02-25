طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري/ بررسي علل سقوط هواپيماي فالكن

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين اين هفته ميزبان مصطفي پورمحمدي وزير كشور براي پاسخگويي به سئوالات تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اين هفته بررسي لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمان ها و مجامع بين المللي را ادامه مي دهد.

بررسي لايحه اختصاصي 10 درصد از عوارض ساليانه نوسازي به منظور جمع آوري ، حمل و نقل ، بازيافت و دفع زباله هاي شهري و پسماندهاي صنعتي با رعايت ضوابط فني زيست محيطي و بهداشت و لايحه اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح از ديگر دستور كارهاي اين هفته كميسيون امنيت ملي است.

اين كميسيون همچنين طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري و بررسي علل سقوط هواپيماي فالكن سپاه با حضور مسئولان ذيربط را در دستور كار دارد.