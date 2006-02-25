مسلمانان با حفظ وحدت توطئه دشمنان را خنثي كنند

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از خبرگزاري نسيج، مصطفي سيريتش مفتي بوسني و هرزگوين گفت: انفجار در مرقد مطهر دو امام معصوم تنها به منظور ايجاد فتنه و شعله ور شدن اختلافات گروهي ميان سنيان و شيعيان عراق است.

وي با نگراني اظهار داشت: اگر اين فتنه ها و آشوبگريها طولاني شود، همه مناطق جهان اسلام را در بر مي گيرد.

مصطفي سيريتش از مسلمانان خواست وحدت و اتحاد خود را حفظ كرده و در صفهاي واحد به آيات قرآن و احاديث نبوي براي دوري از آنچه كه آينده آنها را تهديد مي كند، تمسك جويند.

اين مفتي با بيان اينكه فتنه اي كه توطئه گران ايجاد مي كنند، از كفر بسيار بدتراست، تأكيد كرد: اسلام، ويراني، نابودي و به آتش كشيدن معابد اديان آسماني را حرام كرده است، زيرا تنها كفار اين اعمال زشت را دارند .

مفتي بوسني و هرزگوين از مسلمانان خواست تا به اخلاق نبي اكرم(ص) كه همان تسامح، مودت، نيكي و خلق و خوي نيكوست تمسك جويند و به منظور بازگرداندن امنيت در عراق تلاش كنند.