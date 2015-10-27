به گزارش خبرنگار مهر، نشر نون، به تازگی مجموعه شعر کوتاه عباس نادری را با عنوان «دوست‌داشتن‌ت» منتشر کرده است.

این مجموعه، شامل سه فصل شعرهای کوتاه نیمایی با عنوان «یاد تو نزدیک است»، شعرهای کوتاه سپید با عنوان «دلتنگی‌ام هزار و یک رنگ است» و چهارمصراعی‌ها با عنوان «گمشده‌ هزار و یک شب» است.

شاعر در این کتاب تلاش کرده با دقت در زوایای پیرامون خود، نوعی نگاه تازه به مضامین اجتماعی مختلف داشته باشد و در کنار آن با اشعار عاشقانه‌ خود او اما رنگ و طراوت تازه‌ای به کتاب بخشیده است.

از نادری، پیش از این مجموعه‌شعر «دلتنگی‌های بی‌فرصت» و ترجمه‌ اشعار جمال‌جمعه با عنوان «من و تو کتابیم» انتشار یافته است. وی همچنین در زمستان گذشته کتاب «عکس یادگاری با فرعون» که روایت او از سفر به مصر است را منتشر نمود که با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شد.

چند شعر از کتاب «دوست‌داشتن‌ت» به این شرح است:

گنجشک می‌بارد

در آفتاب عصر

خیسیم از آواز!

*

گر چه خسته از درنگ و رنگ

گر چه سنگ

من دلم برایت ای عزیز

​می‌شود هنوز تنگ!

*

...و بعد از غزل‌های باران

چه رنگین‌کمانی دمیده

حوالی چشمت!

*

چشم ای چشم!

که از دیدن آن ماه‌ترین می‌آیی

خاطرات سفرت را بنویس!

*

ای ستاره!

ای ستاره با توام

با تو كه همیشه با منی

در شبِ كویر و كوچه‌باغ!

دست‌های من به تو نمیرسد ولی

دل به روشنای خلوتت سپرده‌ام

*

تا سحر دل مرا

غرق نور كن

خواب‌ خسته‌ی مرا

بلور كن!