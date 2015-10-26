«خاکسپاری اسپوزیتو» در ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خاکسپاری اسپوزیتو» به کارگردانی نیما ذاکر و تهیه کنندگی عباس احمدی از ۱۰ آبان ماه در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران روی صحنه می رود و سیامک صفری نریشن مربوط به نقش کشیش در این نمایش را می گوید.

همچنین امروز دوشنبه ۴ آبان از پوستر نمایش «خاکسپاری اسپوزیتو » رونمایی شد. نیما ذاکر علاوه بر کارگردانی این نمایش، طراحی پوستر را نیز انجام داده است.

ذاکر پیشتر نمایش «بلیت تئاتر ۱ و ۲» را کارگردانی کرده است. «خاکسپاری اسپوزیتو» به نویسندگی رونالد ریبمن بوده که کار ترجمه آن را علی روحانی انجام داده است.

در این نمایش که تا ۲۹ آبان ماه روی صحنه است پوریا عبدی، محبوبه تفضلی، کوروش ساسانیان، عباس احمدی ایفای نقش می کنند.