به گزارش خبرگزاري " مهر" طبق هماهنگي هاي صورت گرفته بين كميته آموزش و كميته مبارزه با دوپينگ و همچنين دستور رئيس كميته ملي المپيك مقرر شد در تمامي دوره هاي كلاس مربيگري آموزش مبارزه با دوپينگ در 3 ساعت به طور اجباري براي مربيان تدريس شود.

اولين دوره آموزش مبارزه با دوپينگ در كلاسهاي مربيگري درجه 3 ووشو روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور دكترمهرداد مسئول آموزش دوپينگ كميته ملي المپيك و كميته آموزش فدراسيون ووشو در دانشگاه علم و صنعت انجام شد.

* برگزاري كلاس مربيگري نان چوان

كميته آموزش فدراسيون ووشو كلاس مربيگري درجه 2 اين رشته را برگزارمي كند. كلاس مربيگري درجه 2 سبك نان چوان از تاريخ نهم لغايت چهاردهم اسفند ماه انجام خواهد شد. مكان برگزراي اين دوره از كلاسها متعاقبا ازسوي روابط عمومي فدراسيون ووشواعلام خواهد شد.