مشارکت جدید ایران-ژاپن در بازار خرده فروشی نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکاشی ماتسوشیتا با بیان اینکه روابط نفتی شرکت ایده میتسو ژاپن و شرکت ملی نفت ایران از سابقه ای بیش از ۶۰ سال برخوردار است، گفت: از سال ۱۹۵۳ میلادی (۱۳۳۲ شمسی) و با انتقال بنزین و گازوییل ایران به ژاپن توسط کشتی نفتکش نیشومارو روابط نفتی با ایران آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت ایده میتسو با اعلام اینکه در شرایط فعلی با گذشت بیش از دهه از آغاز روابط و همکاری‌های نفتی با شرکت ملی نفت ایران به دنبال توسعه سطح مشارکت با این شرکت بزرگ نفتی هستیم، تصریح کرد: از این رو هم اکنون نه تنها به دنبال خرید نفت از ایران هستیم بلکه برای تبادل فرآورده‌های نفتی و یا حتی تبادل خدمات از جمله اکتشاف نفت با ایران برنامه‌ریزی کرده ایم.

این مقام ژاپنی با تاکید بر اینکه مذاکرات با مسئولان شرکت ملی نفت ایران به منظور توسعه همکاری‌های مشترک و یافتن زمینه همکاری جدید در حال انجام است، اظهار داشت: در طول چند سال اخیر ظرفیت پالایش نفت ژاپن کاهش یافته است و از این رو تقاضا برای واردات نفت هم با کاهش همراه شده است.

ماتسوشیتا با بیان اینکه در حال حاضر امکان خرید بیشتر نفت خام یا دیگر محصولات نفتی وجود ندارد، بیان کرد: با این وجود شرکت ایده میتسو برنامه‌هایی به منظور توسعه فعالیت‌های خود در خارج از ژاپن را در دستور کار قرار داده است.

وی با یادآوری اینکه شرکت ایده میتسو ژاپن به دنبال یافتن بازارها و فرصت‌های جدید در سطح جهانی برای همکاری با ایران است، تاکید کرد: با توجه به کاهش ظرفیت پالایش نفت، برنامه‌ریزی به منظور همکاری با ایران در بازار خرده فروشی فرآورده‌های نفتی بوده و حتی در صورت افزایش ظرفیت امکان واردات نفت خام بیشتر از ایران وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ایده میتسو با اشاره به برنامه های افزایش ظرفیت تولید ال. ان. جی و یا ال. پی. جی در دوران پسا تحریم، یادآور شد: شرکت ایده میتسو آماده ارائه خدمات جدید مهندسی- فنی و عملیاتی و حتی خدمات پالایشی و مهندسی شیمی را به صنعت نفت ایران دارد.

در همین حال سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اخیرا با اشاره به اظهار تمایل پالایشگاه‌های ژاپنی برای افزایش واردات نفت از ایران، اعلام کرده است: ایران به دنبال کسب سهمی ۱۰ درصدی از بازار ۳.۵ میلیون بشکه‌ای نفت در ژاپن است.